El gol de Ferran Torres que llevó a España a la gloria en Nueva York

El internacional español Ferran Torres se ha convertido en el gran protagonista de la jornada tras anotar el gol decisivo que ha permitido a la selección nacional conquistar el campeonato del mundo frente a Argentina. Con el pitido final, el atacante no ocultó su inmensa alegría y quiso compartir el mérito de una victoria que quedará grabada en la retina de todos los aficionados, recordando que este triunfo trasciende lo estrictamente deportivo.

Así fue el gol que nos ha convertido en campeones del mundo por segunda vez:

OH FERRAAAAAAAAAAAAN!! OHHHHHHHHHHH FERRAAAAAAAAAAAAAN!!! VIVA ESPAÑAAAAAAAAAAAAAAA. ¡VIVA LA MADRE QUE OS PARIÓ! #DAZNMundial pic.twitter.com/Vji6Hpwi0P — DAZN España (@DAZN_ES) July 19, 2026

En sus primeras declaraciones a pie de campo para TVE, el jugador quiso restar protagonismo a su figura individual y elevó el tanto a la categoría de logro de todo el país. "Al final, el gol ha sido de 47 millones de personas. No ha sido mío ni de los 26 jugadores", subrayó el delantero, dejando claro que el equipo sentía el aliento de la nación. Para el goleador, el desenlace del torneo no es fruto de la casualidad, sino que el destino estaba escrito para que el combinado nacional alzara el trofeo, incluso compitiendo a miles de kilómetros de casa.

El camino hasta la cima mundial no ha sido sencillo para el atacante, que aprovechó el momento de gloria para reivindicar su trabajo tras una etapa de constante escrutinio mediático. "He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero creo que el destino está escrito", confesó con sinceridad. En este sentido, atribuyó su resistencia mental a sus convicciones personales, asegurando que encuentra la fuerza necesaria en la fe y mostrándose convencido de que "Dios le da las cosas a quien más se lo merece", a modo de recompensa por la perseverancia.

El reto en la gran final era mayúsculo, no solo por la presión del escenario, sino por la entidad del rival. Ferran reconoció abiertamente que "todas las finales son difíciles cuando tienes a Messi en el equipo contrario", un factor que inevitablemente generó cierta tensión en los momentos previos al choque. Sin embargo, el atacante destacó la madurez y el aplomo del grupo para no dejarse intimidar por las figuras del conjunto sudamericano.

La clave de la victoria, según relató el propio futbolista, residió en la fidelidad a un estilo y en la confianza inquebrantable en las propias posibilidades. "Siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y lo hemos demostrado una vez más", sentenció. Esta declaración refleja el esfuerzo colectivo de una selección que ha sabido mantener su identidad en los momentos de mayor adversidad.

De esta manera, España suma una nueva gesta a su palmarés internacional, demostrando que el talento, cuando se pone al servicio del equipo y se acompaña de una voluntad de hierro, es capaz de superar cualquier obstáculo. El tanto de Ferran Torres pasa ya a engrosar los libros de historia, erigiéndose como un símbolo del triunfo del bloque y la constancia en la élite del fútbol mundial.