El posado de Lamine Yamal y Nico Williams con la bandera de España que no gustará al separatismo

Las celebraciones de la Selección española a su paso por Madrid han dejado un momento que ha sentado como un jarro de agua fría en las filas del independentismo. Lamine Yamal y Nico Williams, dos de las grandes figuras del equipo de Luis de la Fuente y estrellas del FC Barcelona y Athletic Club, respectivamente, no dudaron en presumir abiertamente de la bandera de España mientras recorrían las calles de la capital a bordo del autobús descapotable, casi al llegar a la plaza de Colón.

La escena, cargada de complicidad, comenzó cuando el joven catalán le colocó la bandera nacional a la espalda al delantero vasco. Lejos de quedarse ahí, Williams le devolvió el gesto poco después, permitiendo que Yamal posara orgulloso con el símbolo español ante los millones de espectadores que estaban pendientes de la rúa de campeones.

Como era de esperar, este eufórico gesto ha desatado una ola de indignación y ha levantado ampollas entre los sectores independentistas catalanes y vascos. La imagen de las dos jóvenes promesas celebrando sin complejos con la bandera española ha sentado especialmente mal en dichos círculos, que han criticado duramente el acto en redes sociales.

Nico Williams y Lamine Yamal posando con la bandera de España. 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/s7ZxR90RaG — Naninho (@SrNaninho) July 20, 2026

Si algo ha quedado claro en el último año es que la química entre Lamine Yamal y Nico Williams va muchísimo más allá de lo que ocurre dentro del terreno de juego. Lo que empezó como una alianza letal en las bandas de la Selección española se ha transformado en una de las amistades más virales, genuinas y comentadas del fútbol moderno. A pesar de defender las camisetas de clubes rivales y de llevarse cuatro años de diferencia, la sintonía entre ambos fue inmediata desde el primer día.

🕺🇪🇸 Lamine Yamal e Nico Williams na festa da Seleção Espanhola. 🎥 @SEFutbol pic.twitter.com/wLjH5PMW4N — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 20, 2026

A lo largo de sus concentraciones y celebraciones, ambos futbolistas han regalado momentos inolvidables que demuestran una confianza ciega. Se les ha visto compartirlo todo con una naturalidad pasmosa: desde bailes y bromas virales en redes sociales hasta disputar quién sacaba una falta jugándose el turno a piedra, papel o tijera en mitad de un partido.