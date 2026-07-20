No era suficiente con volver a conquistar el planeta fútbol. España quería hacerlo dejando una huella imborrable. Y lo ha conseguido. La victoria frente a la marrullera Argentina en la final del Mundial 2026 no solo devuelve al combinado nacional español al trono 16 años después de Sudáfrica 2010. También le permite escribir una página que ningún país había sido capaz de firmar desde que existen los Mundiales masculino y femenino: ser campeón del mundo en ambas categorías al mismo tiempo.

Ni la Brasil de Pelé, Romário, Ronaldo o Neymar. Ni la Alemania de Beckenbauer, Matthäus o Lahm. Ni la Francia de Zidane y Mbappé. Tampoco Estados Unidos, la gran referencia histórica del fútbol femenino. Ninguna selección había logrado reunir simultáneamente las dos coronas más prestigiosas del fútbol mundial. España sí.

Un récord que coloca a España sola en la cima

El éxito de la selección dirigida por Luis de la Fuente adquiere una dimensión todavía mayor al enlazar con el título conquistado por la selección femenina de Jorge Vilda en Australia y Nueva Zelanda en 2023, en aquel Mundial que tristemente ha acabado pasando a la historia por el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. Tres años después de aquel triunfo frente a Inglaterra en Sídney, el combinado masculino completa el círculo y convierte a España en el primer país que puede presumir de ostentar los dos cetros mundiales al mismo tiempo. La propia FIFA ha confirmado que se trata de un logro sin precedentes.

Y a todo ello hay que sumar que la selección española lidera a día de hoy el ranking FIFA tanto en categoría masculina (con 1.995,88 puntos está por delante de Argentina, Francia, Inglaterra y Brasil) como femenina (suma 2.105,36 unidades, superando a Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Japón).

No se trata únicamente de una coincidencia temporal. Es la confirmación de que el fútbol español vive la época más brillante de toda su historia. Nunca antes había existido un dominio tan transversal, tan prolongado y tan rotundo. Porque mientras el equipo femenino mantiene el título conquistado en 2023, el masculino acaba de recuperar el trono perdido desde 2010 tras imponerse a Argentina en la final del MetLife Stadium de Nueva Jersey, gracias al gol de Ferran Torres al comienzo del segundo tiempo de la prórroga.

Mucho más que dos Mundiales

La fotografía resulta todavía más impresionante cuando se observa el contexto. España no solo gobierna el fútbol mundial masculino y femenino. También es la vigente campeona de Europa masculina y posee el oro olímpico conquistado por la selección de Santi Denia en los Juegos de París 2024, formando una colección de títulos absolutamente excepcional.

Es un dominio que habla de una forma de entender el fútbol, de una generación extraordinaria de futbolistas y de un trabajo de cantera que lleva décadas produciendo talento de manera ininterrumpida.

Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Nico Williams, Ferran Torres, Dani Olmo o Unai Simón representan el presente. Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Olga Carmona, Mariona Caldentey o Salma Paralluelo ya habían colocado el listón donde parecía imposible llegar. Ahora ambos equipos comparten el mismo privilegio.

El país que conquistó el fútbol

Hay estadísticas que se olvidan con el paso de los años y otras destinadas a permanecer para siempre. La de España pertenece a la segunda categoría.

A partir de este 20 de julio de 2026, cualquier repaso a la historia de los Mundiales tendrá que detenerse en un dato incontestable: la primera nación capaz de reunir simultáneamente la Copa del Mundo masculina y la femenina viste de rojo. Y eso no pudieron lograrlo ni las cinco estrellas de Brasil, ni la maquinaria competitiva de Alemania, ni la Francia de dos generaciones campeonas, ni ninguna otra potencia del planeta. Porque, definitivamente, España no solo ha ganado un Mundial, sino que también ha conquistado un lugar exclusivo en la historia del fútbol.