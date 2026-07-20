España logra la Séptima: dos estrellas mundiales y otros cinco títulos

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4. Eurocopa 2012 (España 4 - 0 Italia)

Escenificado en el Estadio Olímpico de Kiev. España firmó una de las mayores exhibiciones futbolísticas de la historia de las finales internacionales. El equipo entrenado por Vicente del Bosque anuló por completo a los italianos con goles de David Silva y Jordi Alba en la primera parte y Torres y Mata en la segunda.