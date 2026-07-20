España logra la Séptima: dos estrellas mundiales y otros cinco títulos
España suma un total de 7 títulos entre Mundiales, Eurocopas y Liga de las Naciones.
1. Eurocopa 1964 (España 2 - 1 Unión Soviética)
En el minuto 84, Marcelino Rodríguez conectó un histórico e inolvidable testarazo de cabeza que batió a Lev Yashin para dar la primera Eurocopa a España.
2. Eurocopa 2008 (España 1 - 0 Alemania)
Iker Casillas levanta la Eurocopa en junio de 2008 en Viena. En el minuto 33, Fernando Torres ganó en carrera por velocidad al defensor Philipp Lahm y picó magistralmente el balón por encima del portero Jens Lehmann. Fue el inicio de la era más gloriosa del fútbol español.
3. Mundial de Sudáfrica 2010 (España 1 - 0 Países Bajos)
En el minuto 116 del tiempo extra, Andrés Iniesta cazó un balón en el área y cruzó una volea directa a la red, otorgando a España la primera estrella mundial de su historia.
4. Eurocopa 2012 (España 4 - 0 Italia)
Escenificado en el Estadio Olímpico de Kiev. España firmó una de las mayores exhibiciones futbolísticas de la historia de las finales internacionales. El equipo entrenado por Vicente del Bosque anuló por completo a los italianos con goles de David Silva y Jordi Alba en la primera parte y Torres y Mata en la segunda.
5. UEFA Nations League 2023 (España 0 [5] - 0 [4] Croacia)
Disputado en el estadio De Kuip de Róterdam. Un encuentro táctico muy cerrado y disputado de principio a fin, en el que ninguna de las dos selecciones logró romper el empate a cero tras el tiempo reglamentario y los 30 minutos de prórroga. En la tanda de penaltis, el portero Unai Simón atajó dos lanzamientos clave. Finalmente, Dani Carvajal marcó el gol decisivo
6. Eurocopa 2024 (España 2 - 1 Inglaterra)
Tuvo lugar en el Estadio Olímpico de Berlín. Tras una primera parte muy reñida, Nico Williams abrió el marcador para España al inicio del segundo tiempo. Aunque Cole Palmer empató para Inglaterra con un disparo lejano, el conjunto de Luis de la Fuente mantuvo el control del partido. Oyarzabal marcó en la prórroga y ganamos la cuarta Eurocopa.
Mundial de 2026: España 1-0 Argentina
Ferran fue el héroe del segundo Mundial de España. Segunda estrella que nadie nos puede robar.