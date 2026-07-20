Keyne, el verdadero amor de Lamine Yamal que revolucionó el Mundial

No ha sido el Mundial de Lamine Yamal, lastrado por la lesión que le dejó fuera en el tramo final de la temporada se recuperó para la Copa del Mundo pero la falta de ritmo le ha lastrado y su nivel no ha sido ni mucho menos óptimo.

Él era el encargado de poner el desequilibrio y el toque diferencial en los últimos metros pero se ha hinchado a perder balones y, presa de la ansiedad por lucir, a tomar malas decisiones. Sin el mejor Lamine España ha conseguido su segundo Mundial, lo que aporta más mérito aún al encomiable trabajo de un Luis de la Fuente que supo poner al colectivo por encima de las individualidades y construir un bloque increíblemente sólido y que gracias al juego posicional basado en el movimiento constante atrapar al rival en una especie de tela de araña, sometiéndole hasta conseguir tumbarle.

Su hermano le supera

Lamine Yamal's mum gave Kayne his own FIFA World Cup trophy, but he didn't like it… this kid is something else 😭😭😂 pic.twitter.com/qsjd9DXZNI — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 20, 2026

Lamine ha contado durante todo el torneo con el apoyo incondicional de su madre Sheila Ebana, de su novia Inés García y de su hermanito Keyne, que le ha quitado protagonismo con su euforia y su manera de vivir las victorias de de la selección desde la grada.

Everyone seems to love Keyne, Lamine yamal's brother see the way the American police where happily playing with him.Just look at how yamal's girlfriend is looking at him. pic.twitter.com/8SR4Obg1tS — Eugene (@UTDEugeneee) July 20, 2026

"Es como un hombre en el cuerpo de un niño pequeño", dijo el atacante azulgrana, que siempre reserva para el pequeño el primer abrazo tras los partidos. "Estoy enamorado de mi hermano".

Kayne se ha convertido en todo un icono en España y ha sido, sin duda, una de las grandes figuras del Mundial. Él si, al contrario que su hermano Lamine, ha brillado con luz propia.