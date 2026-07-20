La anécdota de la infanta Sofía al recibir la Copa del Mundo

La Selección Española se proclamó campeona del mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey tras vencer a Argentina. Hasta allí viajaron los miembros de la Casa Real, Felipe VI acompañado de la Reina y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, para presenciar el partido en directo y animar a los jugadores de Luis de la Fuente.

Durante la previa del encuentro, la princesa Leonor reconoció ante los micrófonos de RTVE que se encontraban "muy contentas de estar aquí, los cuatro juntos". "Con mucha ilusión y ojalá ganemos", aseguró la infanta Sofía. Y ese deseo se cumplió y pudieron bajar al terreno de juego para compartir el momento con los futbolistas de España. Sin embargo, los nervios se apoderaron del momento.

Fabián entregó la Copa del Mundo a la infanta Sofía, quien no sabía cómo actuar con el trofeo en sus manos y después de levantar en pequeños movimientos sucesivos al aire, pasó el testigo a Leonor entre nervios y emoción. La princesa tocó la copa y se la entregó a Felipe VI, quien posteriormente hizo entrega a Ferran Torres para que fueran ellos los que siguieran celebrando.

Otra imagen en el recuerdo

El momento sirvió para recordar la celebración de julio en 2010, cuando España consiguió bordar la primera estrella en la camiseta. La princesa Leonor apenas tenía cuatro años —cumpliría cinco en octubre — y Sofía acababa de cumplir los tres en el mes de abril.

En aquella ocasión, Leonor cogió el trofeo escasos segundos y con un poco de ayuda, luciendo una sonrisa enorme. Por su parte, Sofía tocó la copa con cara de sorpresa y emoción.

La princesa Leonor e infanta Sofía, apenas siendo unas niñas, sosteniendo la Copa del Mundo 2010. Casi dos décadas después se encuentran en Nueva York, donde podrían repetir la escena siendo adultas. pic.twitter.com/ax63DuHUAc — Jose Moreno (@Josemn1_) July 19, 2026

Así terminó una noche que quedará grabada en la memoria de todos los españoles, marcada por los nervios durante la final y la alegría y la emoción desatada después del pitido final.