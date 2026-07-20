La bronca de Otamendi a Rodri tras ganar el Mundial: "Estuvisteis llorando toda la semana"

La final del Mundial no terminó con el pitido del árbitro. De hecho casi hubo más acción tras el pitido final que durante el partido... el motivo es que, después de la victoria de España sobre Argentina, las celebraciones españolas y la decepción del conjunto albiceleste dejaron paso a varios momentos de tensión sobre el césped. Uno de los episodios más llamativos tuvo como protagonistas a Nicolás Otamendi y Rodri Hernández, en una discusión que tuvo su origen en unas declaraciones de Aymeric Laporte concedidas a Marca durante la semana previa al encuentro.

Argentina no logró superar a una España que fue claramente superior durante la final y algunos de sus jugadores mostraron su frustración tras el desenlace. Entre ellos estaba Otamendi, que se dirigió directamente a Rodri cuando ambos coincidieron tras el encuentro para recriminarle unas declaraciones que, según el central argentino, habían condicionado el ambiente previo a la final. Aymeric Laporte había sido el autor de las mismas.

Nada más acercarse a saludar al capitán español, Otamendi lanzó un mensaje muy directo: "Empezá a hablar menos, boludo, que estuvisteis llorando toda la semana. Toda la semana estuvisteis llorando. Vos y Laporte, los dos. Eso no se hace. Estuvieron llorando con los árbitros, amigo". La selección española guardó silencio.

🗣️ Otamendi a Rodri "Empezá a hablar menos, boludo, que estuvisteis llorando toda la semana, vos y Laporte, los dos" Y Rodri flipando, claro...#DAZNMundial pic.twitter.com/XYdvUNfAKW — DAZN España (@DAZN_ES) July 20, 2026

Rodri, sorprendido por el reproche, respondió asegurando que le tenía respeto y trató de entender el motivo del enfado. "¿Qué he dicho? ¿Laporte?", preguntó el centrocampista español, mientras Otamendi insistía señalando hacia donde se encontraba el defensa de la selección española: "¿No has visto lo que ha dicho esta semana?". En ese momento Rodri Hernández no sabía dónde meterse y miraba a todos lados buscando respuestas...

El intercambio de palabras dejó patente que el veterano central argentino no había olvidado las declaraciones realizadas por Laporte antes de la final y consideraba que tanto él como Rodri habían contribuido a generar un debate sobre el arbitraje en los días previos al encuentro.

Mientras tanto, por detrás Mikel Oyarzabal llegó a acercarse para intentar poner fin a la conversación, mientras Rodri abandonaba la escena visiblemente sorprendido por las acusaciones del defensa argentino.

Las declaraciones de Laporte que desataron la polémica

El origen del enfado del jugador argentino no estaba en Rodrigo sino en una entrevista concedida por Aymeric Laporte a Marca antes de la final. El central español fue preguntado por la agresividad mostrada por Argentina durante el torneo y por si ese aspecto le preocupaba de cara al partido decisivo.

Laporte respondió que no le preocupaba la agresividad propia del fútbol siempre que el árbitro hiciera su trabajo, aunque sí mostró su extrañeza por algunas acciones vistas durante el campeonato.

"Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados. Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y cabrear", afirmó.

El defensa añadió que era responsabilidad del árbitro controlar ese tipo de acciones para evitar que el encuentro se descontrolara. "Es parte del trabajo del árbitro controlar estas cosas para que no le coman la tostada. Si un jugador o dos pueden hacerlo, el partido va a ser un descontrol. Nosotros desde el principio del torneo hemos sido un equipo bastante noble en ese sentido. No somos de golpear al rival ni de hacer faltas locas. Creo que eso es lo que tenemos que hacer en este partido, aunque dependerá mucho del arbitraje", insistió.

Más tensión tras la final

El enfrentamiento entre Otamendi y Rodri no fue el único momento de nerviosismo una vez finalizado el encuentro. También se produjo otro incidente protagonizado por Leandro Paredes y Eric García. El centrocampista argentino agarró del cuello al defensa español, mientras Gavi acudió en defensa de su compañero y terminó siendo empujado, cayendo al suelo.

En medio de esos momentos de tensión destacó la intervención del seleccionador argentino, Lionel Scaloni, que trató de calmar la situación y separar a varios futbolistas cuando comprobó que el ambiente comenzaba a calentarse.

Pese a esos episodios posteriores al pitido final, la imagen más comentada fue el intercambio entre Otamendi y Rodri, un cruce de reproches que tuvo su origen en unas declaraciones realizadas varios días antes del partido y que el veterano defensa argentino no olvidó tras la derrota en la final.