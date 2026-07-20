La celebración de la Selección española en Madrid, en imágenes
La Selección española de fútbol, campeona del Mundial tras vencer en la final a Argentina, aterrizó este lunes en Madrid para arrancar las celebraciones oficiales. El recorrido comenzó a las 17:30 horas con el recibimiento de la Familia Real en Zarzuela y el posterior encuentro con Pedro Sánchez en Moncloa, antes de iniciar sobre las 19:00 el recorrido por el centro de Madrid en autobús descubierto que concluye en Cibeles.
El seleccionador español, Luis de la Fuente, el capitán del equipo nacional, Rodri, y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, fueron los primeros en salir del avión con el ansiado trofeo.
La Selección española de fútbol, campeona del Mundial tras vencer en la final a Argentina, aterrizó este lunes a las 14:25 horas en la terminal 4 del aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez procedente de Nueva York (EE.UU).
Tras concentrarse en el hotel para comer y descansar, la primera parada de la Selección ha sido el Palacio de la Zarzuela para una recepción con la Familia Real. Felipe VI dio la enhorabuena a todos por un "triunfo épico" en el Mundial, una "odisea" en la que un equipo solidario y generoso, que ha sido "una piña", ha ganado el campeonato con garra y aguante y fiel a su estilo.
Los reyes Felipe VI y doña Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, recibieron sus camisetas de la Selección con la segunda estrella ya bordada.
La foto de familia en Zarzuela con todos los miembros que forman la Selección de fútbol masculina.
Para las recepciones en Zarzuela y Moncloa los jugadores lucieron los trajes diseñados por Loewe.
Rodri, capitán de la selección, no se separó de la copa desde su llegada a España.
Los jugadores de la selección en la recepción con Pedro Sánchez, un acto que se llenó de familiares de trabajadores de la Moncloa y que estuvo presentado por Ibai Llanos y la periodista María Relaño.
En vez de ofrecer unas palabras de carácter institucional, el presidente del Gobierno fue entrevistado como si fuera uno de los protagonistas.
Marcos Llorente, a la derecha de la imagen, apartándose de su propia celebración para que los entrevistadores charlaran con Ferran Torres.
Tras los actos institucionales comenzó la fiesta por las calles de Madrid. Los jugadores y el staff cambiaron los trajes por las camisetas para celebrar desde el autobús con los aficionados que les esperaban desde la M-30 a la altura de Ciudad Universitaria en todo su recorrido hasta Cibeles.
Miles de personas abarrotaron la calle Alcalá hasta Cibeles mientras aguardaban la llegada de los jugadores de la selección española.
Fabián Ruiz mostrando la copa del mundo a los aficionados desde el autobús que recorrió Madrid.
Lamine Yamal recogió una foto de su hermano Keyne en un cartel en el que se podía leer por detrás "Velada del año VII. Paredes vs Gavi", en relación a la agresión que sufrió nuestro jugador a manos del argentino.
Rodri bromea con los aficionados enseñando la copa del mundo.
Rodri, Fabián Ruiz, Álex Baena y Marc Pubill sobre el autobús que recorre Madrid.
Los colores de la bandera de España por las calles de Madrid.