Menú
Mundial de Fútbol 2026

La celebración de la Selección española en Madrid, en imágenes

La Selección española de fútbol, campeona del Mundial tras vencer en la final a Argentina, aterrizó este lunes en Madrid para arrancar las celebraciones oficiales. El recorrido comenzó a las 17:30 horas con el recibimiento de la Familia Real en Zarzuela y el posterior encuentro con Pedro Sánchez en Moncloa, antes de iniciar sobre las 19:00 el recorrido por el centro de Madrid en autobús descubierto que concluye en Cibeles.

Libertad Digital
1 / 21

El seleccionador español, Luis de la Fuente, el capitán del equipo nacional, Rodri, y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, fueron los primeros en salir del avión con el ansiado trofeo.

2 / 21

La Selección española de fútbol, campeona del Mundial tras vencer en la final a Argentina, aterrizó este lunes a las 14:25 horas en la terminal 4 del aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez procedente de Nueva York (EE.UU).

3 / 21

Tras concentrarse en el hotel para comer y descansar, la primera parada de la Selección ha sido el Palacio de la Zarzuela para una recepción con la Familia Real. Felipe VI dio la enhorabuena a todos por un "triunfo épico" en el Mundial, una "odisea" en la que un equipo solidario y generoso, que ha sido "una piña", ha ganado el campeonato con garra y aguante y fiel a su estilo.

4 / 21

Los reyes Felipe VI y doña Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, recibieron sus camisetas de la Selección con la segunda estrella ya bordada.

5 / 21

La foto de familia en Zarzuela con todos los miembros que forman la Selección de fútbol masculina.

6 / 21

Para las recepciones en Zarzuela y Moncloa los jugadores lucieron los trajes diseñados por Loewe.

7 / 21

Rodri, capitán de la selección, no se separó de la copa desde su llegada a España.

8 / 21

Los jugadores de la selección en la recepción con Pedro Sánchez, un acto que se llenó de familiares de trabajadores de la Moncloa y que estuvo presentado por Ibai Llanos y la periodista María Relaño.

9 / 21

En vez de ofrecer unas palabras de carácter institucional, el presidente del Gobierno fue entrevistado como si fuera uno de los protagonistas.

10 / 21

Marcos Llorente, a la derecha de la imagen, apartándose de su propia celebración para que los entrevistadores charlaran con Ferran Torres.

11 / 21

Tras los actos institucionales comenzó la fiesta por las calles de Madrid. Los jugadores y el staff cambiaron los trajes por las camisetas para celebrar desde el autobús con los aficionados que les esperaban desde la M-30 a la altura de Ciudad Universitaria en todo su recorrido hasta Cibeles.

12 / 21

Miles de personas abarrotaron la calle Alcalá hasta Cibeles mientras aguardaban la llegada de los jugadores de la selección española.

13 / 21

Fabián Ruiz mostrando la copa del mundo a los aficionados desde el autobús que recorrió Madrid.

14 / 21

Lamine Yamal recogió una foto de su hermano Keyne en un cartel en el que se podía leer por detrás "Velada del año VII. Paredes vs Gavi", en relación a la agresión que sufrió nuestro jugador a manos del argentino.

15 / 21

Rodri bromea con los aficionados enseñando la copa del mundo.

16 / 21

Rodri, Fabián Ruiz, Álex Baena y Marc Pubill sobre el autobús que recorre Madrid.

17 / 21

Los colores de la bandera de España por las calles de Madrid.

18 / 21

Borja Iglesias en el autobús poniéndole música a la rúa e inmortalizado por su compañero Álex Baena.

19 / 21

Una copa del mundo con la cara de Luis de la Fuente sobresale entre los aficionados.

20 / 21

La espectacular marea humana que esperaba a la Selección en Cibeles.

21 / 21

El autobús de la Selección llegando a la Puerta de Alcalá, muy cerca de su destino.

Temas

Recomendamos