La celebración de la Selección española en Madrid, en imágenes

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Tras concentrarse en el hotel para comer y descansar, la primera parada de la Selección ha sido el Palacio de la Zarzuela para una recepción con la Familia Real. Felipe VI dio la enhorabuena a todos por un "triunfo épico" en el Mundial, una "odisea" en la que un equipo solidario y generoso, que ha sido "una piña", ha ganado el campeonato con garra y aguante y fiel a su estilo.