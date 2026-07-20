La España campeona del Mundo arrebata a Argentina la cima de la FIFA

Desde este lunes, España también ocupa el primer puesto del ranking FIFA, un liderazgo que recupera tras conquistar el Mundial de 2026 y derrotar a Argentina por 0-1 en la final disputada este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El histórico triunfo permite a la Selección dirigida por Luis de la Fuente desbancar precisamente a la campeona de Qatar 2022, que pasa a ceder el liderato mundial tras caer en la final. España iguala así su mejor registro histórico en la clasificación de la FIFA y completa un ciclo de éxitos al sumar este reconocimiento al Mundial recién conquistado y a la Eurocopa ganada en 2024.

La actualización del ranking deja además un dato especialmente significativo para el fútbol español: tanto la Selección masculina como la femenina ocupan al mismo tiempo el número uno del mundo. El combinado femenino mantiene esa posición desde que conquistó el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, mientras que el masculino regresa ahora a la cima tras su triunfo en Nueva York.

El ascenso de España también se refleja en la puntuación. La Selección firma la mayor ganancia de esta actualización, con 121,17 puntos más que en la clasificación anterior.

La segunda estrella conseguida por España, gracias al gol de Ferran Torres en la prórroga de la final, sitúa ahora a la Selección como la nueva referencia en la clasificación de la FIFA.

En el nuevo ranking, además, Marruecos alcanza la mejor posición de su historia al situarse sexto, mientras que Noruega, cuartofinalista del Mundial de 2026, protagoniza la mayor escalada de esta edición con doce puestos ganados.