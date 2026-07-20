La FIFA investiga las agresiones de Argentina a jugadores españoles tras perder la final del Mundial

La FIFA ha confirmado la apertura de un expediente disciplinario a la selección de Argentina tras los vergonzosos incidentes acaecidos tras la final de la Copa del Mundo frente a España, según ha adelantado Sky Sports News. El estamento analizará al detalle los informes del equipo arbitral y las imágenes de televisión antes de determinar si aplica sanciones ejemplares.

Lo que debía ser la celebración del título para la selección española terminó empañado por una monumental trifulca en el propio terreno de juego. El detonante salta cuando Rodri, en plena carrera para festejar la victoria, recibe un manotazo por parte de Nahuel Molina. Tras encararse ambos futbolistas, el conflicto escaló sin control en cuestión de segundos.

Eric García acudió rápidamente al lugar con intención de calmar los ánimos, pero terminó siendo el blanco de los ataques al ser brutalmente agarrado del cuello por Leandro Paredes. Al ver a su compañero del FC Barcelona agredido, Gavi intervino en su defensa, acabando derribado y vapuleado en el suelo por el propio Paredes y por Thiago Almada, dejando una de las estampas más deplorables de la historia del torneo.

😡 La pérdida de papeles de Paredes es INADMISIBLE. El centrocampista argentino agrede a Eric García primero y luego a Gavi tras el pitido final. #MundialRTVE #LaSegunda #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DNsyo9Y4Uu — Teledeporte (@teledeporte) July 19, 2026

Los focos del expediente de la FIFA se centran en varios nombres propios. Primero, Leandro Paredes, que aunque acabó el partido únicamente con tarjeta amarilla, su desmedida agresividad posterior le valió la expulsión por conducta violenta tras el pitido final. También se examina el puñetazo de Nahuel Molina a Rodri durante el inicio de las celebraciones. Además, se investiga a Roberto Ayala, el miembro del cuerpo técnico argentino involucrado por un puñetazo a Dani Olmo. A pesar de los intentos desesperados del seleccionador Lionel Scaloni por separar a los contendientes, la marea de tensión hizo inútiles sus esfuerzos.

El expediente del máximo organismo internacional no se limitará a la violencia física sobre el verde. La FIFA también ha incluido en su evaluación el comportamiento de la delegación albiceleste durante la ceremonia oficial, donde varios jugadores decidieron dar la espalda al protocolo mientras España alzaba el trofeo de campeona del mundo, provocando un intenso debate ético. Por ahora, la institución rectora no ha querido anticipar posibles castigos y esperará a recabar todas las pruebas del proceso disciplinario antes de emitir un fallo definitivo.