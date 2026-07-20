Entre las agresiones producidas en País Vasco y Navarra contra aficionados de la selección española que festejaron el triunfo del Mundial destaca la protagonizada por un grupo de encapuchados que atacaron de forma salvaje la terraza de un bar de la localidad de Berriozar, armados con barras y porras extensibles.

La agresión se produjo sobre las 22.15 en un local que suelen frecuentar militares del cercano acuartelamiento de Aizoain, que anoche también se habían reunido para seguir juntos el partido de fútbol, en una terraza en la que había más clientes. En un momento dado irrumpieron "a la voz de tres" un grupo de diez personas vestidas de negro y encapuchadas que se dirigieron expresamente a la mesa en la que se encontraba el grupo de militares y, esgrimiendo barras y porras extensibles, comenzaron a agredirles mientras lanzaban mesas y sillas contra los clientes, cuenta el Diario de Navarra.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que hay al menos 3 militares heridos, uno de ellos con una herida abierta en la cabeza y varias costillas rotas. También consta una mujer con fractura nasal. En total hay media docena de personas con heridas de diversa consideración, algunas de las cuales fueron atendidas en el lugar mientras otras precisaron de su traslado a un centro sanitario.

Esta agresión a un grupo de jóvenes que veía la final del Mundial en #Berriozar es intolerable. Desde el @PPNavarra condenamos rotundamente estos hechos y exigimos la identificación y detención de los responsables. A esta gentuza la queremos fuera de nuestras calles. pic.twitter.com/sa4Q8I79iH — Daniel Cuesta (@dcuestanav) July 19, 2026

Los proetarras consiguieron huir mientras varios de los agredidos han presentado denuncias. Todo apunta a que, al tratarse de un delito contra efectivos militares, será la policía judicial de la Guardia Civil la que se encargue de la investigación. Además de los heridos los agresores causaron diversos daños en la cristalera y en el mobiliario del local.

La libertad debe prevalecer sobre cualquier ideología. La calle no es suya, está agresión es intolerable. Ojalá caiga el peso de la ley sobre cada uno de ellos. Esperamos la condena de TODOS los grupos. Ya vale de acosos. ¡Navarra siempre será España! https://t.co/nHtW7c6gR9 — Javier García Jiménez (@javiergar_) July 19, 2026

Desde el PP han tachado la agresión de "intolerable" y han condenado "rotundamente" estos hechos: "A esta gentuza la queremos fuera de nuestras calles". El presidente del partido en Navarra ha señalado que "la libertad debe prevalecer sobre cualquier ideología. La calle no es suya, está agresión es intolerable. Ojalá caiga el peso de la ley sobre cada uno de ellos. Esperamos la condena de todos los grupos. Ya vale de acosos. ¡Navarra siempre será España!"