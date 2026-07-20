La herencia envenenada de A.GAIN: los nueve retos económicos del Real Zaragoza

La llegada de A.GAIN ha devuelto la ilusión al zaragocismo tras el traumático descenso a Primera RFEF. Sin embargo, antes de pensar en fichajes, ascensos o proyectos deportivos, la nueva propiedad, con el empresario guatemalteco Bobby Aitkenhead al frente, deberá enfrentarse a una realidad mucho menos vistosa: unas cuentas sometidas a una enorme presión.

El investigador deportivo Luis Serrano Antón ha elaborado para Libertad Digital un exhaustivo análisis que identifica los nueve grandes desafíos económicos del club y ayuda a comprender por qué el saneamiento financiero se ha convertido en la prioridad absoluta del club, como este periódico ya advirtió la semana pasada.

La economía, el primer rival de A.GAIN

A.GAIN aterriza en el Real Zaragoza con un mensaje claro: reconstruir la entidad desde los cimientos. La hoja de ruta adelantada por LD sitúa el saneamiento económico por delante incluso del objetivo deportivo del ascenso. No se trata únicamente de devolver al equipo al fútbol profesional, sino de garantizar la viabilidad de una institución que atraviesa uno de los momentos más delicados de sus 94 años de historia.

No es casualidad. El descenso a Primera RFEF ha reducido drásticamente los ingresos y ha agravado unos problemas que ya venían de lejos. Durante los últimos meses, Libertad Digital ha venido informando de la incertidumbre institucional, la ausencia de un director general —tras el despido de Fernando López Lobete a principios de junio pasado—, la creciente deuda y las incógnitas que rodeaban el futuro accionarial del club. La llegada de Aitkenhead y Guido Baroli —nuevo director general de la entidad— pretende cambiar esa dinámica, pero la herencia económica dista mucho de ser sencilla.

En ese contexto cobra especial relevancia el estudio elaborado por Luis Serrano. Su informe no se limita a describir la situación, sino que desgrana nueve indicadores financieros que permiten medir con bastante precisión el estado real de las cuentas del Real Zaragoza.

Una herencia llena de números rojos

Antes incluso de entrar en cada indicador, el investigador recuerda el origen de buena parte del problema. La deuda comenzó a dispararse durante la etapa de Alfonso Solans hijo —finales de 1996-mayo de 2006— y alcanzó niveles críticos con Agapito Iglesias —mayo de 2006-julio de 2014—.

Posteriormente, la Fundación Zaragoza 2032 —2014-2022— logró reducir significativamente el pasivo, mientras que la llegada de Alliance Global Partners —Jorge Mas, Joseph Oughourlian, Pablo Jiménez de Parga…—, en junio de 2022, permitió liquidar buena parte de la deuda con Hacienda y la Seguridad Social. Sin embargo, según advierte Serrano, las cuentas se han vuelto cada vez más opacas y la propia auditora ha reconocido que no dispone de toda la información necesaria para determinar con exactitud la deuda real del club.

En Libertad Digital explicamos, gracias al informe elaborado por Luis Serrano, cuáles son los nueve grandes desafíos económicos de A.GAIN en el Real Zaragoza.

1. Fondo de maniobra

El primer indicador es probablemente uno de los más preocupantes. El fondo de maniobra —la capacidad que tiene una empresa para atender sus obligaciones a corto plazo— presenta un saldo negativo cercano a los 11 millones de euros. Traducido a un lenguaje sencillo, significa que el Real Zaragoza no disponía de recursos suficientes para hacer frente a sus compromisos inmediatos. Serrano considera que este riesgo de continuidad ya quedó reflejado durante los ejercicios 2025 y 2026 y supone una seria advertencia para la nueva propiedad.

2. Liquidez general y tesorería

Si el primer dato resulta inquietante, el segundo lo es todavía más. El informe calcula una liquidez general de apenas 0,29; es decir, por cada euro que debía pagar el club únicamente disponía de 29 céntimos. Esta falta de tesorería explica episodios tan delicados como el retraso en el pago de las nóminas de jugadores, empleados y proveedores durante la pasada primavera. Además, Serrano subraya otro dato demoledor: la deuda a corto plazo aumentó un 250% en apenas un año, una evolución incompatible con cualquier proyecto estable si no se corrige de inmediato.

3. Cobertura de gastos financieros

El tercer indicador analiza la cobertura de los gastos financieros. La conclusión vuelve a ser negativa. Según Serrano, el beneficio generado por el club ni siquiera resulta suficiente para afrontar los intereses derivados de la deuda, lo que provoca un crecimiento continuo del endeudamiento y dificulta cualquier intento de estabilizar las cuentas. En otras palabras, el Zaragoza no sólo arrastra una pesada mochila financiera, sino que ésta continúa aumentando con el paso del tiempo.

4. Calidad de resultados económicos

No todo son malas noticias. El cuarto indicador es el único claramente positivo del informe. Gracias a los traspasos de futbolistas como Mesa, Alejandro Francés, Iván Azón o Luna, el club logró ingresar alrededor de 6 millones de euros. Esas operaciones permitieron aliviar parcialmente la situación financiera, aunque Serrano advierte de que depender de las ventas para cuadrar las cuentas no constituye un modelo sostenible a largo plazo.

5. Autofinanciación del activo no corriente

El quinto punto vuelve a encender todas las alarmas. El patrimonio neto del Real Zaragoza no sería suficiente para respaldar los ingresos futuros previstos por la entidad. Para Serrano, esta circunstancia representa un riesgo muy serio para la continuidad económica del club si no se produce una mejora sustancial en los próximos ejercicios. Precisamente ahí encaja el plan presentado por A.GAIN. La nueva propiedad ha dejado claro que la prioridad pasa por estabilizar la economía antes de lanzarse a realizar grandes inversiones deportivas. Una estrategia que, a la vista de los datos, parece más una necesidad que una elección.

6. Activos intangibles y de difícil cumplimiento

El sexto indicador es, probablemente, el más complejo desde el punto de vista contable y también uno de los más delicados para la nueva propiedad. Luis Serrano lo divide en dos grandes apartados que, a su juicio, condicionan de forma decisiva la verdadera fotografía financiera del Real Zaragoza.

6.a. Inmovilizado intangible: el gran interrogante contable

El investigador pone el foco sobre el valor que el club otorga a determinados activos intangibles. Según explica, el Real Zaragoza contabiliza cerca de 49 millones de euros en este apartado, una cifra que representa aproximadamente la mitad del valor atribuido a la entidad. Sin embargo, sostiene que de esa cantidad no se descuentan 46 millones que, a su juicio, deberían ajustarse conforme al Plan General de Contabilidad aplicable a las Sociedades Anónimas Deportivas.

A ello añade otro elemento igualmente controvertido: la valoración de la Ciudad Deportiva, cifrada en 10,6 millones de euros y que, según Serrano, tampoco se adapta a los criterios contables exigidos para este tipo de sociedades. La conclusión del investigador resulta especialmente contundente. Sumando ambos conceptos, considera que existen alrededor de 56 millones de euros cuya contabilización no se ajustaría a la normativa vigente. De corregirse esa valoración, advierte, el patrimonio del club sufriría un importante deterioro, hasta el punto de comprometer gravemente su solvencia.

6.b. Activos por impuesto diferido: un dinero que depende de ganar

El segundo apartado del punto sexto analiza los denominados activos por impuesto diferido. Sobre el papel, el Zaragoza tiene la posibilidad de recuperar casi 22 millones de euros por esta vía. Sin embargo, existe una condición imprescindible: generar beneficios de manera continuada.

Y ahí aparece el principal problema. Serrano recuerda que en los cinco últimos ejercicios el club ya ha cerrado dos temporadas con pérdidas. Si esa tendencia no cambia y no se acumulan ejercicios positivos, esa importante cantidad podría perderse definitivamente. En otras palabras, una parte significativa del balance depende de un escenario económico que todavía está lejos de estar garantizado.

7. Endeudamiento neto

El séptimo indicador vuelve a situar el foco sobre la deuda. Aunque el Ebitda del Real Zaragoza ha mejorado y ya presenta cifras positivas, Serrano considera que el endeudamiento financiero continúa siendo "muy peligroso". Según sus cálculos, la deuda bancaria equivale a cuatro veces la capacidad anual de generación de recursos del club. El investigador pone un ejemplo muy gráfico: con un Ebitda cercano a los dos millones de euros serían necesarios muchos ejercicios de resultados positivos para absorber el endeudamiento, sin contar otros gastos como intereses o impuestos. Para A.GAIN, esta será probablemente una de las prioridades inmediatas.

8. Convenio de acreedores

Otro de los grandes condicionantes procede del convenio de acreedores heredado de etapas anteriores. El descenso a Primera RFEF activó el aplazamiento de determinados pagos hasta 2030, pero esa moratoria no elimina la obligación, sino que simplemente la retrasa. Serrano advierte de que los reducidos ingresos de la categoría aumentan considerablemente el riesgo de incumplimiento. Y lanza un aviso especialmente duro: sin nuevas ampliaciones de capital, un eventual impago podría incluso desembocar en la disolución de la sociedad. Se trata, por tanto, de una auténtica cuenta atrás para la nueva propiedad.

9. Ampliaciones de capital

El último indicador resume buena parte del problema estructural del Zaragoza. El patrimonio neto ha aumentado durante los últimos años —hasta alcanzar los 53 millones—, pero no gracias a los beneficios generados por la actividad ordinaria del club. Según explica Serrano, ese crecimiento se ha producido fundamentalmente mediante compensaciones de créditos aportadas por los accionistas mayoritarios. Es decir, el club ha sobrevivido porque sus propietarios han seguido inyectando recursos. Un mecanismo que permite ganar tiempo, pero que no resuelve el origen del problema.

Para el investigador, la dependencia de estas ampliaciones demuestra que el Zaragoza todavía no ha conseguido alcanzar un modelo económico autosuficiente.

La Nueva Romareda, otro factor de presión

A todos estos desafíos se suma un elemento que Libertad Digital ha venido destacando durante los últimos meses: el impacto económico de la futura Nueva Romareda. El incremento de costes derivado de las exigencias de la FIFA para el Mundial de 2030 añade una presión adicional sobre unas cuentas ya muy tensionadas. Aunque el nuevo estadio representa una oportunidad de crecimiento a medio y largo plazo, también obliga a afrontar importantes compromisos financieros en un momento especialmente delicado para la entidad.

Por ello, la planificación económica de A.GAIN deberá conjugar dos objetivos aparentemente contradictorios: invertir para modernizar el club sin poner en riesgo su estabilidad financiera.

Primero sobrevivir y después, ascender

Durante semanas, el debate entre los aficionados se ha centrado en los posibles fichajes, el nuevo proyecto deportivo o la planificación de la temporada en Primera RFEF. Sin embargo, el verdadero partido de A.GAIN comienza mucho antes de que ruede el balón. La nueva propiedad, con Aitkenhead y Baroli al frente, parece haber entendido que no hay atajo posible: antes de construir un equipo capaz de devolver al Real Zaragoza al fútbol profesional, será imprescindible reconstruir unas cuentas que llevan demasiados años sometidas a una enorme tensión.

En ese sentido, el informe elaborado por Luis Serrano Antón constituye mucho más que un análisis financiero. Es una hoja de ruta que identifica los principales focos de riesgo y explica por qué el saneamiento económico debe preceder al ascenso deportivo.

Porque el reto de A.GAIN no consiste únicamente en devolver al Zaragoza a Segunda División —y, lógicamente, más adelante a Primera—. El verdadero desafío pasa por lograr que, cuando ese regreso se produzca, el club vuelva a sostenerse sobre unos cimientos económicos sólidos y no sobre el frágil equilibrio que ha marcado buena parte de su historia reciente.