La mejores imágenes de la celebración de jugadores y cuerpo técnico tras ganar el Mundial
España ganó en la prórroga la gran final a Argentina y los jugadores estallaron de felicidad tras el partido. Libertad Digital recoge las mejores imágenes de la celebración en el estadio Met Life de New York.
Dani Olmo, uno de los jugadores clave en el esquema de Luis de la Fuente, besa el trofeo.
El Rey felicita a Lamine.
El gol de todo un país: Ferran Torres celebra el tanto que nos dio el segundo Mundial.
Sergio Ramos también disfrutó de un trofeo único.
La bonita bandera de España fue imagen Mundial.
Lamine junto a su hermano pequeño.
La felicidad que se siente cuando levantas el trofeo de campeón es incontable.
La familia real posa tras ganar el Mundial.
Cucurella, junto a Donald Trump.
Lamine y Nico, dos de los mejores extremos del Mundo.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino felicita al mejor entrenador del Mundo, Don Luis de la Fuente.
El Rey felicita a Rodri, la brújula de España.
Cucurella levanta el trofeo.
El Rey levanta el trofeo.
Lamine levanta el trofeo.
Rodri, como capitán, fue el primero en levantar el trofeo.
Familiares y amigos de los jugadores cortan un trozo de red de la portería como recuerdo.
Amigos y familiares de los jugadores cortan un trozo de red de la portería para guardar como recuerdo.
Pedro Sánchez se dejó ver tras el triunfo de España en el Mundial.
Luis de la Fuente levanta el trofeo.
Cubarsí fue elegido mejor jugador joven del Mundial.
Unai Simón fue elegido guante de oro, mejor portero del Mundial.
Unai Simón, guante de oro del Mundial. Hizo historia el portero del Athletic al ser el primer portero en la historia de los Mundiales al que tan solo le marcaron un gol.
Los jugadores levantan el trofeo después de derrotar a Argentina.
Pau Cubarsí, Rodri Hernández -MVP del torneo- y Unai Simón, con los trofeos de reconocimiento.