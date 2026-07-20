España conquistó el Mundial, pero antes de que rodara el balón hubo un pequeño gesto que pasó desapercibido para casi todos. Un ritual que nació hace 16 años en la final de Sudáfrica 2010 y que Joan Capdevila quiso recuperar para la gran cita de Nueva York. El exinternacional convenció a Marc Cucurella para repetir una tradición que, al menos por ahora, sigue asociada al éxito.

Capdevila, que finalmente pudo viajar a Estados Unidos después de superar los problemas iniciales con su visado, desveló el secreto una vez terminada la final. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde explicó que había pedido al lateral español que enterrara una moneda en el césped antes del comienzo del partido.

"En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO!", escribió Capdevila.

La moneda de la suerte de Capdevila volvió a aparecer: el ritual que heredó Cucurella antes de la final del Mundial pic.twitter.com/8foaxHeNgj — Libertad Digital (@libertaddigital) July 20, 2026

El gesto no era nuevo. El exlateral izquierdo ya había realizado exactamente el mismo ritual antes de la final del Mundial de Sudáfrica, cuando España conquistó su primera estrella tras vencer a Países Bajos. Aquella moneda enterrada en el césped se convirtió para él en un símbolo de buena suerte y, 16 años después, quiso pasar el testigo a quien ocupaba su misma posición sobre el terreno de juego.

Cucurella aceptó el reto

Cucurella no dudó en seguir el consejo de Capdevila. En el vídeo publicado por el campeón del mundo de 2010 se puede ver al nuevo jugador del Real Madrid caminando hacia la banda instantes antes del inicio del encuentro.

Una vez en su posición, el lateral saca una moneda que llevaba guardada en la media, se agacha con discreción y la entierra junto al lateral del campo antes del pitido inicial. Un gesto prácticamente imperceptible para los aficionados presentes en el estadio, pero cargado de simbolismo para quienes conocían la historia.

El desenlace volvió a ser favorable para España. La Selección terminó proclamándose campeona del mundo y el ritual de la moneda sumó un segundo éxito consecutivo.

Tras compartir el vídeo y revelar la historia, muchos aficionados no tardaron en bromear con la posibilidad de convertir la moneda en una tradición inquebrantable para las grandes finales de la selección española.

Capdevila también dejó caer esa posibilidad. Si el ritual funcionó en 2010 y ha vuelto a hacerlo en Nueva York, todo apunta a que la moneda tendrá que volver a viajar dentro de unos años. Si España alcanza otra final mundialista, habrá quien espere que alguien repita el gesto.

De momento, la curiosa anécdota ya forma parte de las historias que dejó el título mundial. Un pequeño ritual heredado entre dos laterales izquierdos de generaciones distintas que, por segunda vez, terminó con España levantando la Copa del Mundo.