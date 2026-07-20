La prensa internacional se rinde ante el triunfo de España
Los medios de comunicación de todo el mundo recogen en sus portadas la victoria de España ante Argentina, que supuso la consecución de su segunda Copa del Mundo.
El diario inglés The Telegraph destaca el juego de España.
La capital, uno de los periódicos más destacados de Argentina, opta por destacar las lágrimas de Messi.
El periódico deportivo italiano Tuttosport dice que la Argentina de España se vio superada y que Ferrán fue decisivo.
El inglés The Guardian destaca la superioridad de España en la final.
El diario deportivo mexicano Record destaca en su portada que España ha hecho historia al coronar tanto a su selección femenina como masculina.
El periódico deportivo de Argentina Olé lleva a su portada la desolación de Messi.
El diario norteamericano The New York Times lleva a su portada la victoria de España frente a la Argentina de Messi.
"Los nuevos reyes", titula el francés L'Equipe.
El periódico argentino Clarín reconoce que la selección dirigida por Luis de la Fuente fue superior.
El argentino La Nación agradece a su jugador estrella el trabajo hecho a pesar de la derrota.
El alemán Bild acepta que, "lamentablemente", la derrota de Messi fue la que tenía que ser.
El italiano Corriere della Sera prioriza las lagrimas de Messi, de quien dice que no brilló, y añade que Rodri fue mágico.
El periódico ingles The Sun lleva a su portada el mal perder de la albiceleste.
Sky Sport reconoce que España fue mejor equipo y habla de que el juego de Messi quedó diluido.