La sonrisa eterna de María Caamaño que iluminó a España en el Mundial

Hay goles que son eternos. La sonrisa desde el cielo de María Caamaño iluminó el camino de España en todo el Mundial y en la final no podría ser menos. El destino quiso que Ferran Torres, con quien mantenía un vínculo muy estrecho, fuera el protagonista de un gol histórico que ha dado a España su segunda estrella.

María, la joven salmantina, conocida por todos como la "princesa guerrera futbolera" y cuyo fallecimiento con tan solo 13 años el pasado mes de abril conmocionó al mundo del fútbol tras una valiente lucha contra su enfermedad –sarcoma de Ewing–, mantenía un vínculo muy estrecho y especial con el delantero.

María le dio una lección inolvidable a todos los integrantes de la selección: no dejar de luchar nunca a pesar de las dificultades.

Su sonrisa eterna tras ganar la Eurocopa

La sonrisa de María Caamaño se hizo viral tras ganar la Eurocopa de 2024. La pequeña fue invitada a la celebración en Cibeles y fue la verdadera estrella levantando la copa: "La verdadera heroína eres tú. Nosotros solo jugamos al fútbol", le dijo emocionado Álvaro Morata. Otro gran momento fue cuando Marc Cucurella la sacó a bailar mientras Aitana interpreta 'Mon amour' en la celebración.

Su muerte supuso un golpe emocional para todos, especialmente para Baena y Ferran Torres que tenían una relación muy estrecha con la pequeña, pero pronto sirvió como motivación y estímulo. De hecho, su sonrisa estuvo presente durante todo el Mundial gracias a una fotografía de María celebrando el título de la Eurocopa junto a los jugadores que ha acompañado a nuestro combinado tanto en la preparación previa como durante la competición.

La sonrisa de María, la verdadera estrella, nos ha guiado a nuestro segundo Mundial. Y su legado será eterno. No solo nos ha enseñado a no quejarnos por tonterías, a luchar siempre incondicionalmente a pesar de las dificultades y a hacerlo con una sonrisa, su historia ha dado lugar a la creación de 'M4RÍA, Princesa Futbolera Guerrera', una edición especial del 'Baby Pelón' presentada por la RFEF y la Fundación Juegaterapia. Los fondos recaudados con su venta se destinarán íntegramente a la beca 'La Sonrisa de M4RÍA', dedicada a apoyar la investigación del sarcoma de Ewing y a mejorar el futuro de otros niños que afrontan esta enfermedad.