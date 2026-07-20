Las lágrimas de Messi en la noche más feliz de la selección española

La victoria de la selección española frente a Argentina en la gran final del Mundial 2026 ha puesto un broche de oro al torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá, pero también podría haber significado el final de la trayectoria mundialista de Leo Messi. El astro argentino, que ha disputado su sexta Copa del Mundo, se despide dejando el listón en lo más alto.

El desenlace no contó con una despedida oficial ni un anuncio solemne. Tras el pitido final de un encuentro que se decidió en la prórroga, el capitán de la selección argentina quedó cabizbajo sobre el césped para más tarde acabar en un baño de lágrimas. Buscado por sus compañeros tras consumarse la derrota por la mínima ante una España superior, el atacante cerraba así una aventura internacional que dio comienzo hace dos décadas en Alemania 2006.

A lo largo de estos años, el jugador ha convertido cada participación en un capítulo destacado de su propia carrera, cuyo punto álgido llegó con la conquista del título en Qatar 2022. En esta ocasión, lideró de nuevo a la escuadra albiceleste hasta el último partido, pero la solidez del combinado nacional impidió revalidar la corona gracias al definitivo tanto de Ferran Torres.

Lejos de acudir a la cita norteamericana con un papel secundario, el rosarino volvió a resultar determinante. Inició la fase de grupos con un hat-trick frente a Argelia, igualando así las 16 dianas del alemán Miroslav Klose. Aquella actuación lo erigió en el jugador más veterano en firmar tres goles en un mismo encuentro del campeonato.

El ansiado récord en solitario se materializó poco después. Su doblete ante el combinado de Austria elevó su cuenta particular hasta los 18 goles mundialistas, superando la marca de Klose. Además, amplió su abanico de registros al marcar frente a Jordania tras salir desde el banquillo, lo que le permitió enlazar siete partidos consecutivos viendo portería, un hito inédito en la competición.

Las rondas eliminatorias también aportaron nuevos episodios a su dilatada hoja de servicios. En los dieciseisavos de final, una sorprendente selección de Cabo Verde llevó a la vigente campeona hasta el límite de la prórroga. Posteriormente, en octavos ante Egipto, Argentina logró sobreponerse a una desventaja de dos goles; a pesar de errar un penalti, el diez albiceleste anotó un tanto decisivo para sellar la remontada.

El recorrido continuó en los cuartos de final frente a Suiza. En un choque condicionado por la expulsión del delantero Breel Embolo, el capitán sudamericano asistió a Alexis Mac Allister para abrir el marcador antes de que Julián Álvarez sentenciara el pase. Ya en semifinales contra Inglaterra, su pierna izquierda volvió a ser fundamental para que Lautaro Martínez conectara el cabezazo que certificó el billete a la gran final.

Este tropiezo en el partido decisivo no merma la magnitud de un legado deportivo excepcional. Con seis participaciones a sus espaldas, un título de campeón y un récord absoluto de anotación que le ha quitado Mbappé, su figura queda consolidada en la élite del fútbol mundial.

Aún está por ver si decidirá emprender el desafío de disputar el Mundial de 2030, organizado por España, Portugal y Marruecos, cuando cuente con 43 años. Aunque no ha cerrado esa puerta formalmente, si la final frente al combinado español supuso su última aparición, el fútbol despide al hombre que reescribió los registros históricos de este torneo.