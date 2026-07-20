Locura en Cibeles para celebrar el segundo Mundial de España
Poco después de que Rodri alzase el trofeo que acredita que España ha ganado su segundo Mundial, el centro de Madrid se llenaba de gente celebrándolo.
Un grupo de jóvenes posaba para una imagen de un día inolvidable.
La multitud vista desde la calle Alcalá, antes de llegar a Cibeles.
Aficionados subidos a las señales que indican direcciones a los conductores.
Un grupo de amigas sacándose una foto.
Un aficionado con un disfraz sencillo: dos pequeños cuernos.
Un juego un poco peligroso en mitad de la fiesta.
Personas posando para una televisión.
Un grupo de amigos que no querían dejar de estar en esta galería.
Bengalas en una zona de Cibeles.
Un joven con un tambor y subido a un semáforo desde el que ejercía como maestro de ceremonias.
Celebrando la victoria de España.
Otro grupo de amigos que han pedido ser retratados.
Algunos de los más cansados de la plaza.
Fans del goleador Ferrán Torres, subidos a un anuncio.
Las farolas al principio del Paseo del Prado, también llenas de gente.
El kiosko de la plaza con muchísima gente en su parte superior.
Una pareja de aficionados.
Metiendo ruido...
Una pareja de aficionados completamente equipados para el evento.
Bengalas en el Paseo del Prado.