Los héroes de España: Iniesta ya tiene sucesor y es Ferran Torres
Esta es la lista exclusiva de los jugadores que marcaron los goles de España en cada una de sus finales ganadas.
Eurocopa 1964 (España 2 - 1 URSS)
Eurocopa 1964 (España 2 - 1 URSS). Chus Pereda (minuto 6): Abrió el marcador tras cazar un balón suelto en el área pequeña. Marcelino Rodríguez (minuto 84): Marcó el gol del título con un histórico e inapelable remate de cabeza.
Eurocopa 2008 (España 1 - 0 Alemania)
Fernando Torres (minuto 33): Definió con una sutil vaselina ante la salida del portero tras ganarle la espalda a Philipp Lahm.
Mundial 2010 (España 1 - 0 Países Bajos)
Minuto 116 de la final del Mundial de Sudáfrica. España y Holanda empatan a cero. Hasta que Navas arranca una jugada por la derecha. Le cae a Iniesta el balón rechazado y se la da de tacón a Cesc, que busca a Torres. Pero le cortan el pase y la recoge Navas, que ahora sí, se la da a Torres, en la izquierda. Centra el exrojiblanco buscando a Iniesta, pero le tapan el pase, y el balón muerto le cae a Cesc, que sí se le da al manchego. El resto ya es historia del fútbol español.
Eurocopa 2012 (España 4 - 0 Italia)
Fernando Torres bate a Buffon en la final de la última Eurocopa. Silva, Jordi Alba y Mata marcaron los tres goles restantes. El primero fue obra del canario. No hubo héroe, sino héroes.
UEFA Nations League 2023 (España 0 - 0 Croacia)
El partido terminó sin goles tras la prórroga. El lateral Dani Carvajal convirtió el penalti definitivo a lo 'Panenka' en la tanda de desempate (5-4)
Eurocopa 2024 (España 2 - 1 Inglaterra)
Nico Williams (minuto 47): Batió al guardameta con un disparo raso y cruzado tras una asistencia de Lamine Yamal. Mikel Oyarzabal (minuto 85): Se anticipó a la defensa en el área para empujar un centro medido de Marc Cucurella y ser el nuevo héroe español.
Mundial 2026: España 1-0 Argentina
Ferran marcó el 1-0 reventando la pelota contra la red en la prórroga. Fue en el 110. Y así llegó la segunda estrella.