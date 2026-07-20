Los héroes de España: Iniesta ya tiene sucesor y es Ferran Torres

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Mundial 2010 (España 1 - 0 Países Bajos)

Minuto 116 de la final del Mundial de Sudáfrica. España y Holanda empatan a cero. Hasta que Navas arranca una jugada por la derecha. Le cae a Iniesta el balón rechazado y se la da de tacón a Cesc, que busca a Torres. Pero le cortan el pase y la recoge Navas, que ahora sí, se la da a Torres, en la izquierda. Centra el exrojiblanco buscando a Iniesta, pero le tapan el pase, y el balón muerto le cae a Cesc, que sí se le da al manchego. El resto ya es historia del fútbol español.