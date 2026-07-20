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Mundial de Fútbol 2026

Los héroes de España: Iniesta ya tiene sucesor y es Ferran Torres

Esta es la lista exclusiva de los jugadores que marcaron los goles de España en cada una de sus finales ganadas.

Eurocopa 1964 (España 2 - 1 URSS)
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Eurocopa 1964 (España 2 - 1 URSS)

Eurocopa 1964 (España 2 - 1 URSS). Chus Pereda (minuto 6): Abrió el marcador tras cazar un balón suelto en el área pequeña. Marcelino Rodríguez (minuto 84): Marcó el gol del título con un histórico e inapelable remate de cabeza. 

Eurocopa 2008 (España 1 - 0 Alemania)
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Eurocopa 2008 (España 1 - 0 Alemania)

Fernando Torres (minuto 33): Definió con una sutil vaselina ante la salida del portero tras ganarle la espalda a Philipp Lahm.

Mundial 2010 (España 1 - 0 Países Bajos)
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Mundial 2010 (España 1 - 0 Países Bajos)

Minuto 116 de la final del Mundial de Sudáfrica. España y Holanda empatan a cero. Hasta que Navas arranca una jugada por la derecha. Le cae a Iniesta el balón rechazado y se la da de tacón a Cesc, que busca a Torres. Pero le cortan el pase y la recoge Navas, que ahora sí, se la da a Torres, en la izquierda. Centra el exrojiblanco buscando a Iniesta, pero le tapan el pase, y el balón muerto le cae a Cesc, que sí se le da al manchego. El resto ya es historia del fútbol español.

Eurocopa 2012 (España 4 - 0 Italia)
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Eurocopa 2012 (España 4 - 0 Italia)

Fernando Torres bate a Buffon en la final de la última Eurocopa. Silva, Jordi Alba y Mata marcaron los tres goles restantes. El primero fue obra del canario. No hubo héroe, sino héroes. 

UEFA Nations League 2023 (España 0 - 0 Croacia)
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UEFA Nations League 2023 (España 0 - 0 Croacia)

El partido terminó sin goles tras la prórroga. El lateral Dani Carvajal convirtió el penalti definitivo a lo 'Panenka' en la tanda de desempate (5-4)

Eurocopa 2024 (España 2 - 1 Inglaterra)
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Eurocopa 2024 (España 2 - 1 Inglaterra)

Nico Williams (minuto 47): Batió al guardameta con un disparo raso y cruzado tras una asistencia de Lamine Yamal. Mikel Oyarzabal (minuto 85): Se anticipó a la defensa en el área para empujar un centro medido de Marc Cucurella y ser el nuevo héroe español. 

Mundial 2026: España 1-0 Argentina
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Mundial 2026: España 1-0 Argentina

Ferran marcó el 1-0 reventando la pelota contra la red en la prórroga. Fue en el 110. Y así llegó la segunda estrella. 

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