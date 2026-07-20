Los mejores memes del histórico 1-0 que nos dio el Mundial ante Argentina
La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero la gloria eterna se tiñó de rojo. España se proclamó campeona del mundo tras vencer a Argentina por la mínima en una final de infarto, y como era de esperar, internet no tardó en hacer su magia. Desde los rezos desesperados en el minuto 90 hasta las ingeniosas bromas sobre cómo sobrevivimos al "sufrimiento" colectivo, las redes sociales se han llenado de joyas flotantes. Prepárate para reír, revivir los nervios y celebrar la estrella con esta recopilación de los memes más virales y divertidos del partidazo.
Lamine bañando a Messi
Imagen generada con la IA de los jugadores argentinos con un cartel del mundial y las malvinas
Los jugadores argentinos con cinturones de campeones de boxeo por el partido que hicieron.
Imagen IA de Lamine Yamal durmiendo con la Copa del Mundo mientras Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé lloran.
Trump, Infantino, Elon Musk y Mark Zuckerberg con la camiseta de Argentina en una imagen generada por IA.
Diferencia de años entre la celebración de Iniesta y la de Ferran visto con un personaje de una película.
Mensaje del Cubarsí del pasado para Luis de la Fuente.
Imagen generada con IA sobre conseguir el trofeo de campeón del mundo.
Un meme sobre la duración del descanso mundialista con el show musical.
Laporte y Cubarsí como policías que han encerrado a los grandes nombres a los que han derrotado este Mundial.
Imagen generada con IA de la polémica sobre si Argentina iba a robar a España.
Imagen de los goleadores de los diferentes mundiales a lo largo de la historia desde el 94 hasta ahora.
Meme de Trump echando de Estados Unidos a los países americanos tras el Mundial.
Imagen de la IA en la que aparece Julio Iglesias llevándose a Messi a hombros.