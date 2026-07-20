Muere Kevin Keegan, pionero que marcó una época en el fútbol inglés

El fútbol mundial está de luto. Kevin Keegan, una de las grandes leyendas del fútbol inglés, ha fallecido este lunes a los 75 años a consecuencia de un cáncer contra el que llevaba luchando desde principios de este año, según ha comunicado su familia.

"Con inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a la edad de 75 años", han señalado sus allegados en un comunicado, en el que explicaron que el exfutbolista ha muerto rodeado de su esposa y de sus dos hijas. La familia también ha querido agradecer el trabajo del equipo médico que le atendió durante su enfermedad, al que califica de "increíble".

Gran icono del fútbol inglés

Keegan deja un legado imborrable tanto en Inglaterra como en el fútbol europeo. Delantero de enorme movilidad, carácter competitivo y una capacidad goleadora extraordinaria, fue una de las grandes estrellas de la década de los 70 y uno de los primeros futbolistas británicos en alcanzar una dimensión verdaderamente internacional.

Su carrera estuvo marcada por su brillante etapa en el Liverpool, donde conquistó tres ligas inglesas, una Copa de Europa y dos Copas de la UEFA, antes de emprender la aventura en el fútbol alemán con el Hamburgo, donde confirmó que era uno de los mejores jugadores del planeta.

Ese extraordinario rendimiento le permitió conquistar el Balón de Oro en dos años consecutivos, 1978 y 1979, un logro reservado únicamente a las mayores leyendas del fútbol mundial.

Referente también en los banquillos

Tras colgar las botas, Keegan inició una exitosa carrera como entrenador. Su nombre quedó especialmente ligado al Newcastle United, al que devolvió a la élite del fútbol inglés con un estilo ofensivo que enamoró a la afición de St. James' Park y convirtió al equipo en uno de los más atractivos de la Premier League durante la década de los noventa.

También dirigió al Fulham, al Manchester City y a la Selección Inglesa, de la que fue seleccionador entre 1999 y 2000, además de regresar posteriormente al Newcastle para una segunda etapa al frente de las urracas.

Un nombre para la historia

Más allá de los títulos, Kevin Keegan será recordado como uno de los futbolistas que ayudaron a internacionalizar el prestigio del fútbol inglés. Su carisma, su inconfundible melena y su espíritu competitivo le convirtieron en un icono para varias generaciones de aficionados.

Con su fallecimiento desaparece uno de los grandes nombres del fútbol europeo del siglo XX. Un doble Balón de Oro, leyenda del Liverpool, del Hamburgo y de la Selección Inglesa, cuyo legado permanecerá para siempre en la historia del deporte rey.