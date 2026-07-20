Para verlo una y otra vez: así levantó Rodrigo la segunda Copa del Mundo de España

Ya tenemos sucesor para Morata en la Eurocopa de 2024 con Rodrigo levantando este histórico 19 de julio el trofeo de la Copa del Mundo. España ganó a Argentina con un gol en la prórroga de Ferrán Torres y ya tenemos la segunda estrella en el bolsillo.

En Sudáfrica fue Casillas. En Nueva York fue Rodrigo. Este fue el momento:

🏆 NO OS FROTÉIS LOS OJOS. ES UNA REALIDAD. 𝙍𝙤𝙙𝙧𝙞𝙜𝙤 𝙃𝙚𝙧𝙣𝙖́𝙣𝙙𝙚𝙯 𝙡𝙚𝙫𝙖𝙣𝙩𝙖 (𝙘𝙤𝙣 𝙪𝙣 𝙘𝙖𝙢𝙚𝙤 𝙞𝙣𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧𝙖𝙙𝙤) 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙥𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙈𝙪𝙣𝙙𝙤 𝙥𝙤𝙧 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙣𝙙𝙖 𝙫𝙚𝙯#MundialRTVE #FIFAWorldCup #LaSegundaEsNuestrapic.twitter.com/RBCRey7KEh — Teledeporte (@teledeporte) July 19, 2026

La primera gran fotografía se remonta al Santiago Bernabéu en la Eurocopa de 1964. El encargado de recibir y levantar el trofeo fue el defensa del Barcelona Ferran Olivella, quien capitaneó a aquel equipo que venció por 2-1 a la Unión Soviética.

La época dorada de la Selección estuvo marcada por el mismo protagonista en el podio. El guardameta Iker Casillas tuvo el honor de levantar consecutivamente la Euro de 2008 en Viena, la histórica e inédita Copa del Mundo en Johannesburgo y, finalmente, la Eurocopa de 2012 en Kiev. El portero madrileño inmortalizó el gesto de alzar los tres títulos al cielo rodeado por sus compañeros.

Los éxitos más recientes antes de este segundo Mundial han llevado nuevos nombres al palco de héroes. En la UEFA Nations League 2023, el defensa Jordi Alba ejerció como primer capitán y fue quien levantó el trofeo en Róterdam. Un año después, en la gran cita de la Eurocopa 2024 en Berlín, el delantero Álvaro Morata recogió el testigo y se encargó de alzar la cuarta corona continental de la historia de España.