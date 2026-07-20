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Sánchez recibe a la Selección en Monloa
Los jugadores de la Selección visitan Moncloa.
20/7/2026 - 15:04
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