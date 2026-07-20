Trifulca y agresión de Paredes a Eric García y Gavi tras el triunfo de España

Trifulca tras el final. Después de que el árbitro decretara el final del partido y la Selección española se proclamara campeona del mundo, la tensión estalló entre los jugadores de Argentina contra los de Luis de la Fuente.

Leandro Paredes se fue primero a por Eric García y le agarró del cuello, rápidamente Gavi acudió para ver qué pasaba y recriminar su actuación. El centrocampista de Boca Juniors se fue a por el blaugrana agarrándolo del peto y tirándolo al suelo.

😡 La pérdida de papeles de Paredes es INADMISIBLE. El centrocampista argentino agrede a Eric García primero y luego a Gavi tras el pitido final. #MundialRTVE #LaSegunda #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DNsyo9Y4Uu — Teledeporte (@teledeporte) July 19, 2026

Incluso, llegó a lanzar un manotazo impidiendo que el futbolista se pudiera poner de pie. Scaloni y Thiago Almada intentaron mediar, pero no pudieron contener a Paredes. Esta acción le costó la segunda tarjeta amarilla y la expulsión, ya que había salido después del descanso en lugar de Nico González y tan solo siete minutos más tarde había visto la primera.

Por otro lado, Otamendi también estuvo un rato hablando con Rodri reclamándole alguna jugada del partido.

La segunda estrella

La Selección española conquistó en Nueva York su segunda Copa del Mundo, después de derrotar en la final a Argentina. El tanto de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga sirvió a los de Luis de la Fuente para grabar esa segunda estrella.

Los argentinos disputaron la prórroga con un futbolista menos después de la expulsión por doble tarjeta amarilla a Enzo Fernández en el tiempo añadido de la segunda mitad.