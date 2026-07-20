Trump dice ahora que no hay "tensiones" con España tras un incómodo momento y un fugaz saludo a Sánchez

El presidente estadounidense Donald Trump, anfitrión de la final del Mundial que ganó España, protagonizó un fugaz saludo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y un incómodo momento en las celebraciones de la selección tras el 1-0 a Argentina.

Tras el triunfo de España, Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encargaron juntos de entregar la copa al capitán de la selección española, Rodrigo Hernández. A continuación, Trump charló con Rodri y otros jugadores españoles, ansiosos por levantar el trofeo, mientras se alargaba la conversación del presidente estadounidense.

Finalmente, Trump se hizo a un lado instigado por Infantino pero permaneció junto a los jugadores en los primeros momentos de la foto de la victoria de la selección española cuando el capitán y todos los jugadores levantaron el trofeo y festejaron este nuevo hito para el fútbol español, que sumó su segunda estrella en la camiseta tras la lograda en Sudáfrica en 2010.

Posteriormente, en el Air Force One, Trump declaró tras la victoria española que ya no existen "tensiones" entre su país y España. "Hablé con España y les felicité por tener un gran equipo", aseguró Trump, que no aclaró si el comentario se lo hizo a su homólogo español, Pedro Sánchez, que estuvo en el palco del estadio MetLife de Nueva Jersey en el que se jugó la final.

"No, no tengo tensiones. No tengo tensiones con nadie", añadió el mandatario al ser preguntado por la difícil relación bilateral con Madrid marcada por los desencuentros por el gasto en Defensa de los países de la OTAN, con duras críticas e incluso amenazas del presidente estadounidense.