Un piloto español hace creer a los pasajeros que Argentina ha ganado el Mundial

La victoria de España frente a Argentina en la final del Mundial 2026 ha dejado numerosas escenas de celebración. Sin embargo, los pasajeros que se encontraban en pleno vuelo durante el partido no pudieron seguir el encuentro en directo y conocieron su desenlace a través del piloto, que decidió gastarles una broma.

Un vídeo grabado por uno de los viajeros recoge el momento en el que el piloto informa por megafonía del resultado de la final. Antes de revelar que España se había proclamado campeona del mundo por segunda vez en su historia, hizo creer a los pasajeros que el título había sido para Argentina.

Un piloto español haciéndolo creer a un avión lleno de argentinos que han ganado el Mundial jdfjdjfjd pic.twitter.com/1wJu7dHVar — offensiveprank (@offensiveprank) July 20, 2026

Los pasajeros celebran la supuesta victoria argentina

"Ha sido un partido muy disputado hasta el final con prórroga incluida", comenzó explicando. "Los dos equipos lo han dado todo, pero la final de un Mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos", prosiguió.

Antes de que el piloto pudiera terminar su intervención, decenas de pasajeros comenzaron a festejar al interpretar que Argentina había conquistado el Mundial. Las imágenes muestran cómo, durante varios segundos, el interior del avión se llena de celebraciones por parte de los aficionados argentinos.

El desenlace de la broma

Tras prolongar brevemente la confusión, el piloto terminó su anuncio y reveló el verdadero resultado: "Porque España ha ganado el Mundial".

De esta manera, aclaró que todo había sido una broma y que la selección española se había impuesto a Argentina en la final para conquistar el segundo Mundial de su historia. El vídeo, publicado por uno de los pasajeros, se ha popularizado rápidamente en las redes sociales.