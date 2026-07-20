Un sello para la historia: Correos rinde homenaje a la segunda estrella de España

Correos se ha sumado a la celebración de la victoria de la selección española de fútbol en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la emisión de un sello especial conmemorativo dedicado al equipo campeón, según ha informado el organismo.

Esta iniciativa rinde homenaje a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la afición que ha acompañado a España en un logro que ya forma parte de la historia del deporte mundial.

La selección nacional suma una segunda estrella a su escudo y consolida su legado en la historia del fútbol internacional, tras la primera consecución de la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010. Un éxito que ha despertado la ilusión de millones de personas dentro y fuera de nuestras fronteras y que Correos quiere preservar para la memoria colectiva a través de esta emisión filatélica.

Momentos memorables

Con este sello, Correos quiere inmortalizar uno de los momentos más memorables para millones de españoles. La filatelia se convierte así en testigo de un acontecimiento histórico que trasciende el ámbito deportivo para convertirse en patrimonio colectivo de toda una generación.

Tanto coleccionistas como todos aquellos que deseen conservar un recuerdo de la histórica conquista mundialista, pueden adquirir el sello en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o llamando al teléfono 915 197 197.

"El sello conmemorativo simboliza el orgullo de un país que vuelve a celebrar un título mundial y establece un puente entre dos generaciones históricas: la que conquistó el mundo en 2010 y la que ha vuelto a hacerlo en 2026. Dos hitos separados por más de una década, pero unidos por los mismos valores de talento, esfuerzo, compromiso y espíritu de equipo", afirma Correos.