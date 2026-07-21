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Mundial de Fútbol 2026

Dos millones de aficionados celebran el Mundial en una "noche tranquila"

Los servicios de emergencia atendieron emergencias menores por lipotimias durante el festejo de la victoria de la selección en la capital.

LD/Agencias
Los servicios de emergencia atendieron emergencias menores por lipotimias durante el festejo de la victoria de la selección en la capital.
Los jugadores de la selección española a su por la Puerta de Alcalá para celebrar con los aficionados españoles el campeonato del mundo tras derrotar en la final a Argentina. | EFE

La ciudad de Madrid ha vivido una "noche tranquila" por la celebración del triunfo de la selección española en el Mundial de fútbol, con solo siete traslados pese a la enorme afluencia de personas en la calle, la mayoría de las asistencias relacionadas con el calor, mareos y alguna crisis de ansiedad.

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Fuentes de Emergencias Madrid han señalado que en los tres Puestos Sanitarios Avanzados que Samur-Protección Civil tenía desplegados en la zona se realizaron 360 asistencias, "ninguna grave" y con "muy pocos cortes en los pies", a diferencia de la noche anterior.

Unos dos millones de aficionados tomaron las calles de Madrid al paso de la selección española de fútbol para celebrar el logro de la segunda estrella, que concluyó con una fiesta con actuaciones musicales y la participación de los internacionales y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, en la plaza de la Cibeles, según las cifras de la Delegación del Gobierno.

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