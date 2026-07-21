El extraño caso de Adeyemi: siete días en Barcelona y sin poder entrenar

Karim Adeyemi ya lleva una semana en Barcelona, pero su aterrizaje en el club azulgrana sigue envuelto en una situación cuanto menos peculiar. El delantero alemán pasó el reconocimiento médico hace varios días, conoció al técnico Hansi Flick e incluso ha permanecido en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, aunque todavía no ha sido presentado oficialmente y ni siquiera ha podido empezar a entrenarse con sus nuevos compañeros.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha querido poner fecha al final de esta llamativa espera. A su regreso de Nueva York, donde asistió a la final del Mundial que España ganó a Argentina (1-0), el máximo mandatario azulgrana confirmó que la presentación del futbolista tendrá lugar este mismo miércoles. "Mañana se hará", respondió escuetamente Laporta al ser preguntado por los periodistas sobre el anuncio oficial del fichaje.

Una incorporación pendiente de oficializar

La situación resulta bastante sorprendente porque Adeyemi aterrizó en la Ciudad Condal la pasada semana y superó sin problemas el preceptivo reconocimiento médico. Además, el internacional alemán ya mantuvo un primer encuentro con Flick, el entrenador que más ha insistido en su incorporación y que considera al ya exjugador del Borussia Dortmund una pieza ideal para reforzar el ataque culé.

Sin embargo, mientras otros futbolistas ya han comenzado la pretemporada, Adeyemi ha permanecido a la espera de que el club azulgrana complete todos los trámites necesarios para oficializar su incorporación, lo que le ha impedido ejercitarse con normalidad junto al resto de la plantilla.

29 millones de euros

El Barcelona cerró el fichaje del atacante procedente del Borussia Dortmund por 22 millones de euros fijos, cantidad a la que podrían añadirse otros siete millones en concepto de variables si se cumplen determinados objetivos.

Adeyemi, que firmará un contrato de cinco temporadas, se convierte así en el segundo refuerzo del nuevo proyecto liderado por Hansi Flick, después de la llegada del extremo inglés Anthony Gordon procedente del Newcastle.

Si no surge ningún contratiempo de última hora, el internacional alemán pondrá este miércoles fin a una espera que se ha prolongado durante una semana y podrá iniciar oficialmente su etapa como futbolista del Barcelona, con la vista puesta en incorporarse cuanto antes a la dinámica del grupo.