El gran desliz cultural de la hermana de Paredes: "No tenemos cuatro estrellas pero sí las Malvinas"

Leandro Paredes sigue siendo noticia mundial. Tras su altercado con Eric García y Gavi después de caer en la gran final del Mundial, las palabras de su madre y su hermana se han convertido en virales en las últimas horas en las redes sociales.

Su hermana, Bárbara, quitó hierro a perder la final que le hubiera dado a su país la cuarta estrella de su historia por el hecho de ganar a Inglaterra: "Estamos contentos porque la verdad es que no esperábamos llegar hasta acá. Le hemos ganado a Inglaterra, entonces, no tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros".

" No ganamos la cuarta estrella pero tenemos las Malvinas para nosotros." Hermana de Leandro Paredes, en Ezeiza. pic.twitter.com/ca8dgoCSth — Gabriel Alfie (@GabrielAlfie15) July 20, 2026

Hay que recordar que ambos países tienen una gran rivalidad más allá de lo deportivo por la Guerra de las Malvinas que se inició en 1982 y terminó con la vida de 649 argentinos y 255 británicos. A día de hoy, Reino Unido mantiene una base militar en las islas y Argentina sigue reclamando la soberanía diplomática en la ONU.

Las declaraciones de Bárbara la han dejado en muy mal lugar. Su falta de conocimiento diplomático sobre la pertenencia de la soberanía efectiva del archipiélago al afirmar con una sonrisa en la boca que "tenemos las Malvinas para nosotros" han originado una oleada de memes y críticas en las redes sociales en un asunto que en Argentina escuece mucho y que Gran Bretaña no se toma, para nada, a mofa.

De hecho, tras la remontada de Argentina a Inglaterra en la semifinal del Mundial, algunos jugadores portaron una pancarta reclamando las Malvinas lo que llevó a una denuncia formal del Gobierno de Gran Bretaña que pidió una investigación exhaustiva a la FIFA de la que, de momento, se desconocen las consecuencias.