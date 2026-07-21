El guiño de Ferran Torres a Donald Trump en la celebración por las calles de Madrid

Los jugadores de la selección española recorrieron las calles de Madrid para celebrar junto a los aficionados la Copa del Mundo conquistada en Estados Unidos. Ataviados con diferentes banderas, gafas de sol y otros accesorios, los internacionales se sumaron al ambiente festivo, aunque Ferran Torres fue uno de los que acaparó todas las miradas, más allá de haber sido el autor del tanto que dio la victoria a España.

El delantero llamó la atención por lucir una gorra roja con la frase en letras blancas Make Spain Great Again —Hacer a España grande otra vez—, en alusión al eslogan Make America Great Again —MAGA— popularizado por Donald Trump en tierras estadounidenses durante las elecciones y, por ello, utilizado para identificar a sus votantes.

Durante todo el recorrido en el autobús descapotable y posteriormente en la celebración en Cibeles, Ferran Torres mantuvo la gorra en su cabeza —unas veces con la visera apuntando al frente y otras del revés—, convirtiendo el accesorio en uno de los símbolos del desfile y de la fiesta.

Spain's World Cup hero Ferran Torres, who scored the winning goal, celebrates with his teammates parading through the streets of Madrid. Proudly sporting his Cross and 'Make Spain Great Again' cap 🇪🇸 pic.twitter.com/LKrafJUbgC — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 20, 2026

La escena de Trump en el MetLife Stadium

Esta imagen de Ferran Torres no pasó desapercibida después del protagonismo de Donald Trump durante la celebración de la selección española sobre el terreno de juego del MetLife Stadium.

El presidente estadounidense entregó las medallas a los futbolistas tanto de Argentina como de España acompañado de otras personalidades, como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el rey Felipe VI, pero Gianni Infantino le tenía guardado otro privilegio más.

Trump entregó junto a él la Copa y fue en esos instantes cuando intentó acaparar todo el protagonismo quedándose al lado de la plantilla mientras levantaban el trofeo. Incluso Gianni Infantino intentó sacar al presidente de la escena, previamente Mikel Merino imitó su peculiar baile.