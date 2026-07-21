El ninguneo de la FIFA a España: deja fuera del once ideal a Cubarsí y Laporte

La FIFA ha desatado la polémica tras abrir las votaciones para elegir el once ideal del Mundial 2026. La principal sorpresa llega en la línea defensiva, donde no aparecen ni Pau Cubarsí ni Aymeric Laporte, la pareja de centrales titular de la selección española que conquistó el título mundial encajando únicamente un gol en todo el campeonato.

La ausencia ha generado incomprensión entre los aficionados, especialmente porque Cubarsí fue elegido como mejor jugador joven del torneo y tanto él como Laporte fueron dos de los grandes pilares del equipo dirigido por Luis de la Fuente. Pese a ello, ninguno de los dos puede ser seleccionado por los usuarios en la votación oficial de la FIFA.

Una defensa histórica sin representación

España completó uno de los mejores campeonatos defensivos que se recuerdan. El combinado nacional levantó la Copa del Mundo tras disputar todo el torneo con apenas un gol encajado, un registro que convirtió a la zaga española en la más sólida de la competición.

Buena parte de ese éxito se sustentó sobre la compenetración entre Cubarsí y Laporte. El joven central del Barcelona, pese a tener solo 19 años, firmó un Mundial sobresaliente y fue reconocido como el mejor futbolista joven del campeonato. A su lado, Laporte recuperó su mejor versión y se consolidó como el líder de una defensa prácticamente inexpugnable. Sin embargo, ninguno de los dos figura entre los candidatos propuestos por la FIFA para integrar el equipo ideal.

Solo seis españoles aparecen entre los nominados

Los aficionados pueden confeccionar el once ideal utilizando tres sistemas tácticos diferentes: 3-4-3, 4-4-2 o 4-3-3. Sin embargo, la lista de candidatos por posición está limitada y, en el caso de los defensas, no incluye a ninguno de los dos centrales españoles.

Los únicos internacionales de España que aparecen en las votaciones son Unai Simón, Marc Cucurella, Pedro Porro, Rodri, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

La ausencia de Cubarsí y Laporte resulta todavía más llamativa teniendo en cuenta que otros defensas sí forman parte de la lista, como Cristian Romero, alias el Cuti, Lisandro Martínez, Virgil van Dijk, Gabriel Magalhães, Dayot Upamecano o Nuno Mendes.

Un contraste difícil de explicar

La decisión ha provocado numerosas críticas porque contrasta con los reconocimientos individuales entregados durante el torneo. Cubarsí fue premiado como el mejor jugador joven del Mundial, mientras que Unai Simón recibió el Guante de Oro tras liderar la defensa menos goleada del campeonato.

Además, España cerró el torneo como campeona del mundo después de imponerse a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, culminando un recorrido de 39 días y 104 partidos que reunió a 48 selecciones.

Pese al dominio mostrado por el conjunto español, la representación defensiva en la votación oficial queda reducida únicamente a los laterales Marc Cucurella y Pedro Porro.

Así queda la lista de candidatos

En la portería, la FIFA permite elegir entre Unai Simón, Emiliano Martínez, alias el Dibu, Jordan Pickford, Vozinha y Eloy Room.

En defensa aparecen Cucurella, Pedro Porro, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Gabriel Magalhães, Virgil van Dijk, Upamecano y Nuno Mendes, pero no Cubarsí ni Laporte.

En el centro del campo figuran Rodri y Lamine Yamal, junto a Jude Bellingham, Michael Olise, Vinícius Júnior, Enzo Fernández, Ousmane Dembélé, Luka Modric y Ayyoub Bouaddi.

Para la delantera, los candidatos son Mikel Oyarzabal, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane y Julián Quiñones.

Un contraste con otros onces ideales

La exclusión también llama la atención porque distintos medios internacionales sí han incluido a Cubarsí y Laporte entre los mejores jugadores del campeonato. En varias selecciones elaboradas tras la final, ambos aparecen formando la pareja de centrales del equipo ideal gracias a su solidez durante todo el torneo.

La votación de la FIFA permanecerá abierta para que sean los aficionados quienes elijan el once definitivo. Sin embargo, en esta ocasión no podrán votar por dos de los futbolistas que encabezaron la defensa menos goleada del Mundial y que fueron fundamentales para que España conquistara su segunda estrella.