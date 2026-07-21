¿El Rey o Sánchez? Las ostensibles diferencias del saludo de los jugadores

La diferente afinidad de los jugadores de la selección española con la Familia Real y con el Gobierno ha quedado reflejada en los respectivos pasamanos que han protagonizado en sendas recepciones institucionales de este lunes con motivo de la consecución del segundo Mundial para España.

La primera parada de los campeones del mundo fue en la Zarzuela, donde fueron recibidos por los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Con Rodri Hernández a la cabeza, todos los jugadores han mostrado su complicidad con los miembros de la Casa Real, alguno de ellos incluso bromeando con el Rey Felipe VI hasta el saludo informal y abrazo con Lamine Yamal.

La cara opuesta se ha podido ver en el acto institucional que la factoría de Pedro Sánchez organizó en la Moncloa. De nuevo, la expedición nacional, encabezada por el capitán Rodri Hernández y el seleccionador Luis de la Fuente saludaron al jefe del Ejecutivo dejando ver una notable distancia al estrecharle la mano. El caso más comentado entre los asistentes fue el de Álex Baena, quien mantuvo la mirada fija en otra dirección mientras le daba la mano a Sánchez. Un frío gesto que recordó al protagonizado por Dani Carvajal durante la celebración de la Eurocopa en 2024, cuando el lateral también evitó mirar al presidente.

En el extremo opuesto se situó la actitud de Borja Iglesias. El delantero del Celta de Vigo protagonizó el encuentro más afectuoso de la jornada al mostrar cercanía con Sánchez, a quien saludó de forma entusiasta e incluso llegó a tocarle el brazo en señal de complicidad.