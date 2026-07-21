Mediaset confirma la llegada de Pedrerol y 'El Chiringuito'

Josep Pedrerol se incorpora a Mediaset España después de abandonar Atresmedia, como ya adelantamos en Libertad Digital. El grupo televisivo ha confirmado la incorporación del periodista catalán para la próxima temporada y tomará las riendas de El Chiringuito. Este acuerdo será de larga duración e incluye al equipo habitual del programa durante esta nueva aventura.

"Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes. Llegamos con más ilusión que nunca y el nuevo El Chiringuito no dejará indiferente a nadie. Mediaset era mi asignatura pendiente y me ha dado un cariño que no imaginaba. Nos vamos a divertir", ha asegurado el periodista después de hacerse pública la noticia.

Jaime Guerra, el director de la División de Producción de Contenidos del Grupo también ha mostrado su alegría por la incorporación: "Para el Área de Contenidos de Mediaset España supone un gran valor añadido contar con el equipo de El Chiringuito, con Josep Pedrerol al frente, y poder hacer un programa de entretenimiento con el deporte y toda la actualidad que genere contando con sus máximos referentes".

.@jpedrerol llega a Mediaset España con 'El Chiringuito'. ¡Bienvenido a casa! 💪 pic.twitter.com/A675AkAYfW — Mediaset España (@mediasetcom) July 21, 2026

Aunque no se ha confirmado por el momento la cadena en la que se retransmitirá este programa que combina actualidad futbolística, análisis y entretenimiento, se perfila como un movimiento maestro para Cuatro ya que la segunda cadena de Mediaset atraviesa una época dorada habiendo cerrado recientemente un mes de abril con un sólido 6% de cuota de pantalla.

Lo que sí se conoce es el nuevo logo y que mantendrá la misma franja horaria: "Nuevo logo, nuevo canal. Misma hora, mismo Chiringuito". Con ese breve mensaje, publicado en las redes sociales oficiales del programa, el espacio ha presentado un logotipo renovado.

Más de una década en Atresmedia

Josep Pedrerol aterrizó en Atresmedia en diciembre de 2013 tras su abrupta salida de Intereconomía y debutó oficialmente en las pantallas del grupo el 6 de enero de 2014. Con los años asumió la dirección de laSexta Deportes, consolidando su programa El Chiringuito y Jugones.

Pedrerol también asumió una gran responsabilidad corporativa liderando los programas especiales de Champions Total en Antena 3 durante el trienio (2015-2018). El pasado lunes 20 de julio de 2026 se emitió el último programa de El Chiringuito poniendo punto y final así a trece años en el grupo de comunicación.