La afición argentina se aferra a las teorías de la conspiración, incapaz de asumir la derrota ante España

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial ha supuesto un auténtico mazazo para un país donde el fútbol se vive como una religión. La imagen de los jugadores de Luis de la Fuente dominando por completo el planteamiento de los de Scaloni es todavíla imposible de creer para muchos, por lo que las teorías de la conspiración sirven estos días de justificación a un juego pobre que en ningún momento fue superior al de la Selección española.

"Les avisaron cinco minutos antes de salir de que la favorita era España y que tenían que perder. En el segundo tiempo, saliendo del vestuario, Messi dice: 'Vamos a jugarla', no 'vamos a ganarla'. El clima de derrota era inminente", escribe un aficionado en redes sociales. Esta es, precisamente, una de las teorías favoritas de los fans: las arengas del capitán, lejos de animar al resto del equipo, estaban cargadas de un sentimiento derrotista provocado por un motivo desconocido que solo conocen los jugadores dentro del vestuario.

Arriba, la llegada al estadio. Abajo, el momento antes de empezar el partido. No es "teoría conspirativa" esto. pic.twitter.com/208sCKK3WZ — Ariel M. (@_arielmayo) July 20, 2026

Otra teoría tiene que ver con la pancarta que se vio en la semifinal ante Inglaterra en la que los jugadores proclamaban que las Islas Malvinas son argentinas. El futbolista Giovani Lo Celso posó con ella y la dejó sobre el terreno de juego para que sus compañeros se unieran, reivindicando como suyo el archipiélago del Atlántico Sur.

Según las normas de juego de la IFAB, "el equipamiento no deberá contener eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal", y añade: "Los jugadores no deberán mostrar ropa interior con eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso, personal o publicitario que no sea el logotipo del fabricante".

Según las normas, "en caso de infracción, el jugador o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA", algo que les ocurrió a Rodri Hernández y Álvaro Morata en 2024 tras entonar el "Gibraltar español" durante las celebraciones de la Eurocopa por la victoria ante Inglaterra.

Para los conspiranoicos existe algún tipo de interés geopolítico en que Argentina no ganara y una posible sanción habría supuesto la descalificación de Argentina, algo completamente improbable. Al estar todas las entradas vendidas y con una final en juego, "el acuerdo fue regalar la final para evitar una eliminación directa". "Por eso España ya sabía que estaba ganado, por eso la poca emoción", se puede leer estos días.

Según este post, por ondear la bandera de Malvinas, los jugadores tenían que elegir entre perder este partido o que Argentina sea sancionada y no juegue el próximo mundial (donde somos anfitriones) Por eso la discusión/tristeza en el vestuario La teoría más probable que leí 👇 https://t.co/dn2C5PKnC4 — Puflito (@Puflito___) July 21, 2026

El escándalo por la investigación del FBI a la AFA presidida por Claudio Tapia, alias el Chiqui Tapia, por presunto lavado de 300 millones en Estados Unidos lejos de sonrojar a su afición, se ha convertido en otra opción que justifica la derrota. Para algunos argentinos hay una mano negra. "En la previa a la final con España había un rumor a través de las redes que dice que el FBI estaba en el estadio para detener a Tapia y que iban a entrar en el vestuario. Antes de los partidos se empezaron operativos mediáticos en contra del equipo y en especial de Messi. Estaban muy inquietos con todo lo que se publicaba", se puede escuchar en algunas tertulias de la televisión argentina.

BOMBA DE FEINMANN SOBRE "ALGO PASÓ" EN LA FINAL DEL MUNDIAL CON LA SELECCIÓN ARGENTINA Y MESSI 🚨💣 "En la previa A LA FINAL CON ESPAÑA HABÍA UN RUMOR a través de las redes que EL FBI ESTABA EN EL ESTADIO PARA DETENER AL CHIQUI TAPIA, y que iban A ENTRAR EN EL VESTUARIO. Antes… pic.twitter.com/08felmdcj8 — Empalados (@empaladosok) July 20, 2026

Por si fuera poco, estaba "todo armado" y "se sabía perfectamente que la FIFA necesitaba un campeón europeo". Según el periodista Pablo Carrozza, muy cercano a Tapia, le dijeron a Infantino desde la UEFA que, si le daban la copa a España, le votarían para su reelección como presidente de la FIFA.

La respuesta de Scaloni

El seleccionador argentino respondió desde su coche a las preguntas de los medios este martes a la salida de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), donde además de preguntarle sobre su futuro como entrenador de la albiceleste, que dejó en el aire, le mencionaron algunas de estas teorías.

Sobre la arenga derrotista de Messi, donde animó a sus compañeros a olvidarse de todo, Scaloni confesó que no sabía de lo que le estaban hablando. "No sé, no veo redes sociales, no tengo idea de esto", dijo, además de negar cualquier enfado o pelea en los minutos previos a la final entre los jugadores de la plantilla.

¿HAY NOVEDADES SOBRE POSIBLES SANCIONES A LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA POR LA BANDERA DESPLEGADA ANTE INGLATERRA? Esto dijo Lionel Scaloni. 📺 #BuenDíaESPN | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/m1ybIc735I — SportsCenter (@SC_ESPN) July 21, 2026

Lionel Scaloni fue consultado sobre las teorías de las redes sobre conflictos y presiones 🤨👔 💬 "¿Problemas por la bandera? No, no nos dijeron nada por la bandera de Malvinas" 💬 "No veo redes. ¿Presiones? No, tengo idea de lo que me estás hablando. 💬 "¿Conflictos internos?… pic.twitter.com/r6m6DTmC7a — Diario Olé (@DiarioOle) July 21, 2026

En cuanto al "castigo" al que se enfrenta la federación por la pancarta de las Malvinas, del que todavía no se sabe nada, Scaloni se mostró extrañado: "No sé, no tengo conocimiento. No sé si en un futuro… No nos dijeron nada". Tampoco estaba al tanto de un "consenso" entre los jugadores para sacar el letrero: "Me preguntas cosas que no tengo ni idea. La vi como ustedes".