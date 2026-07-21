La aplaudida reflexión de Marcos Llorente con recado incluido a los políticos españoles

Marcos Llorente llegaba para ser importante en el Mundial y terminó siendo superado por Pedro Porro. A pesar de su suplencia demostró que lo que ha creado Luis de la Fuente en la selección es mucho más que un conjunto: es un grupo, una familia que van todos a una y donde el ego no tiene cabida.

Tras las celebraciones multitudinarias en Madrid este lunes -se llegaron a juntar 2 millones de personas-, el jugador del Atlético de Madrid ha subido un comentario a modo de reflexión a sus redes sociales que se ha convertido en viral a los pocos minutos.

La reflexión, en la que le da un buen palo a los políticos de nuestro país -""parece que hacen todo lo posible por dividirnos, enfrentarnos y mantenernos discutiendo por cualquier cosa"-, muestra una gran evidencia: vivimos en el mejor país del mundo y cuando estamos unidos somos capaces de cualquier cosa: desde ganar un Mundial a conseguir que en una celebración tan multitudinaria como la de este lunes no se produjera un solo incidente. España es mucha España.

El fútbol, una vez más, ha dado una lección: genera un sentimiento tan brutal que es capaz de unir lo que nadie puede. "Han desaparecido las etiquetas, las ideologías y las peleas". Una sociedad unida por un mismo sentimiento, remando en la misma dirección lejos de disputan por diferentes colore, ideologías o intereses.