Felipe VI bajó al terreno de juego del MetLife Stadium para la entrega de las medallas a los jugadores de la selección española tras conquistar la Copa del Mundo. Lo hizo junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El resto de los miembros de la Casa Real descendieron al césped, pero se quedaron retirados de la escena.

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía entraron por una de las esquinas del estadio y caminaron hacia el interior del campo, pero no lo hicieron solas. A su lado caminó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que se le pudo ver en el palco sentado junto a los Reyes de España.

Sánchez se situó a lo largo del camino al lado de la infanta Sofía con cara sonriente y la mirada al frente. Cuando llegaron al punto establecido por la organización, los cuatro se pararon y se colocan en fila. Sánchez intercambió unas palabras con el responsable mientras continuó al lado de la Infanta. Es después de esta conversación cuando se produjo el hecho curioso.

El presidente del Gobierno se dirigió hacia Sofía para decir algo y ella se apartó, desplazándose por detrás de la reina Letizia. Después de unos segundos, volvió a la posición inicial. Muchos han calificado este movimiento como una "cobra" y han criticado a Sánchez por invadir su espacio personal.

La infanta Sofía se aparta asustada de Pedro Sánchez en la final del Mundial pic.twitter.com/gQHiGCaZhY — Libertad Digital (@libertaddigital) July 21, 2026

Ausencia de protagonismo

Durante el partido, la presencia de Sánchez quedó reducida al palco de autoridades y, en uno de los momentos de mayor repercusión institucional de la jornada, la ceremonia de entrega de medallas y del trofeo, su figura siguió quedando relegada a un segundo plano.

Nada más concluir el partido, el presidente del Gobierno puso rumbo a Argelia, donde aterrizó a primera hora de la mañana y más tarde viajó hasta Madrid para estar presente en La Moncloa durante la recepción a los campeones.