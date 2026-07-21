"Lo que es increíble es que acabaran con diez y no con ocho"

En esta nueva entrega de El Primer Palo, el programa deportivo nocturno de esRadio, el director Juanma Rodríguez y su habitual mesa de colaboradores analizan con entusiasmo la histórica celebración de la selección española de fútbol en Madrid. Tras proclamarse campeones de la Eurocopa, cerca de 2.000.000 de aficionados colmaron la Plaza de Cibeles y las calles aledañas para rendir homenaje a los héroes nacionales, en un ambiente festivo marcado por la comunión entre el equipo y la ciudadanía.

Los integrantes del espacio de esRadio destacan especialmente el comportamiento ejemplar del grupo de futbolistas, a quienes califican como un modelo de normalidad, educación y valores deportivos. Figuras como el centrocampista Rodri, elegido mejor jugador del torneo, reciben grandes elogios por representar un perfil de futbolista de corte clásico, alejado de las excentricidades de las redes sociales y enfocado plenamente en el juego. Asimismo, rememoran las visitas institucionales del equipo al Palacio de la Zarzuela, donde fueron recibidos por el Rey Felipe VI, y al Palacio de la Moncloa.

La tertulia toma un tono más encendido al contrastar la ejemplaridad española con la actitud de la selección argentina en sus recientes éxitos. Juanma Rodríguez, Paco Rabadán e Irra Íñiguez critican duramente los gestos que consideran antideportivos y "barriobajeros" de futbolistas como Emiliano Martínez o Nicolás Otamendi. Por su parte, el periodista Sergio Fernández trata de aportar un matiz sociológico, argumentando que las complejas circunstancias socioeconómicas de Argentina influyen en el carácter competitivo y a veces hostil de sus deportistas, una justificación que es rechazada por el resto de la mesa al defender que la educación y el saber ganar deben primar siempre.

La figura del seleccionador Luis de la Fuente también ocupa un lugar central en el debate. Los colaboradores coinciden en señalar que su gran éxito ha sido la implantación de una auténtica meritocracia y la magnífica gestión de los egos dentro del vestuario. Decisiones valientes como mantener la titularidad de Unai Simón frente a las críticas de ciertos sectores o dar el timón a un sobresaliente Dani Olmo tras la lesión de Pedri han demostrado el gran acierto táctico y de liderazgo del técnico riojano durante todo el torneo.

En el análisis puramente deportivo, se repasan los nombres propios que han marcado el camino hacia el título europeo. Se destaca el impacto de jóvenes estrellas como Lamine Yamal, que a pesar de firmar una final más discreta ha sido la gran sensación mundial del campeonato, y el extraordinario rendimiento defensivo de jugadores como Marc Cucurella y Dani Carvajal, quienes han sabido amordazar a los extremos más peligrosos del continente y dotar al equipo de una solidez incontestable.

Finalmente, la mesa debate sobre el futuro de la plantilla y la posibilidad de que los grandes clubes muevan ficha en el mercado de fichajes. Surge el debate sobre si el Real Madrid debería intentar la contratación de Rodri para reforzar su centro del campo tras la salida de Toni Kroos. Sergio Valentín señala que el presidente blanco, Florentino Pérez, difícilmente acometerá una operación de tal envergadura debido a cuestiones de política interna de representación del jugador, a pesar de que deportivamente encajaría a la perfección en el esquema madridista.

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