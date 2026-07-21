Los organizadores del Mundial explicaron a Pedro Sánchez que no participaría en los actos de celebración

Los organizadores del torneo estuvieron hablando con el presidente del Gobierno español después del pitido final. Lo hicieron para explicar a Pedro Sánchez cuáles eran los siguientes pasos en el protocolo tras la proclamarse España campeona e informarle de que no estaría presente en la entrega de las medallas ni de la Copa del Mundo.

Esos momentos está reservados y en la entrega de las preseas participa el jefe del Estado, que en el caso de España es el rey Felipe VI. Además, el momento de entrega del trofeo corresponde al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al presidente del país anfitrión, Donald Trump.

Maravilloso 😍

Pedro Sánchez vetado por la FIFA para la foto de campeones del mundo, con la canción del verano de fondo 🥹 pic.twitter.com/AnQTrq2d4a — Doctor expertólogo en todología (@ccarbalIo50) July 20, 2026

Más allá de estar en el palco para ver el partido y bajar en esos instantes al terreno de juego, Pedro Sánchez no tuvo asignada ninguna función oficial. Esto no sentó bien en el Ejecutivo. Tras el encuentro, voló primero a Argelia para consolidar la normalización de las relaciones bilaterales y posteriormente a Madrid, donde recibió a los futbolistas en La Moncloa.

Cánticos en su contra

La afición española que se encontraba en el MetLife Stadium después de presenciar la final del Mundial 2026 aprovechó el momento para mostrar su descontento hacia el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Lo hizo con un cántico convertido ya en un habitual en contra de su figura en fiestas y concentraciones.

En uno de los fondos del estadio, y antes de proceder a la entrega de las medallas y el trofeo, Sánchez saludó a todos los miembros de la Familia Real presentes en la gran cita. Mientras esto ocurría, los españoles de la grada entonaron de manera repetida el cántico "Pedro Sánchez, hijo de puta".

El cántico en contra del presidente del Gobierno no se limitó a Nueva York y también se pudo escuchar en la Plaza de Cibeles. Mientras miles de seguidores esperaban la llegada de los campeones para celebrar la consecución de la segunda estrella muchos aprovecharon para entonarlo.