Los sismómetros repartidos por toda España registraron el domingo vibraciones del suelo provocadas por la celebración del gol de Ferran Torres en la final del Mundial, que dio la segunda estrella a la Selección Española, según ha informado el CSIC este lunes en un comunicado.

Los registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Instituto Geográfico y Cartográfico de Cataluña (ICGC), procesados por el investigador de Geociencias Barcelona (GEO3BCN-CSIC) Jordi Díaz, muestran señales en puntos como Algeciras, Alcoy, Cádiz, Granada, Elda, Huelva, Granollers, Barcelona y Lérida.

Los datos revelan tres picos de movimiento diferenciados durante la retransmisión, correspondientes al gol de Torres, a un tanto posterior que el VAR acabó anulando y a la sacudida más intensa de la noche tras el pitido final.

En Cataluña, los sensores de la Red Sísmica Educativa del GEO3BCN-CSIC radiografiaron también la agitación en Mollet del Vallés, Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, Bañolas, Olot y Torroella de Montgrí, tras haber detectado picos de movimiento en Sabadell durante las semifinales contra Francia. De la misma manera, en los octavos ante Portugal, un acelerómetro del IGN en Algeciras captó las vibraciones generadas por la celebración del gol de Mikel Merino.

No es la primera vez que los sismómetros documentan una gran noche del fútbol español. En la final de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra, los registros de Madrid y Barcelona mostraron el mismo patrón. La multitud congregada en la Plaza de Colón y en la Plaza de Cataluña hizo vibrar ambas ciudades con los goles de Nico Williams en el minuto 47 y Mikel Oyarzabal en el 86.