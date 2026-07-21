Tebas arremete contra Infantino y la FIFA tras el Mundial: "Están destruyendo el fútbol"

La conquista del Mundial por parte de España no ha servido para rebajar la tensión institucional entre LaLiga y la FIFA. Más bien todo lo contrario. Apenas dos días después de la final de Nueva York ante Argentina (1-0), el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha aprovechado una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport para lanzar un durísimo ataque contra el máximo organismo del fútbol mundial y, especialmente, contra su presidente, Gianni Infantino, a quien considera responsable de un modelo que, a su juicio, "está destruyendo el fútbol".

Aunque Tebas comenzó elogiando el éxito del modelo español —atribuyendo el segundo título mundial al trabajo conjunto entre clubes, Federación y cantera—, el dirigente endureció rápidamente el tono cuando fue preguntado por la gestión de la FIFA durante los últimos años.

"La FIFA hace lo que quiere cuando quiere"

El presidente de LaLiga denuncia que la FIFA actúa sin transparencia y sin tener en cuenta al resto de actores de la industria futbolística. "El caso Balogun es la demostración de que estamos gobernados por una institución que hace y decide lo que quiere cuando quiere, siguiendo solo sus propios intereses sin pensar, y mucho menos consultar, al resto del fútbol", ha dicho Tebas en declaraciones al diario italiano.

Para el dirigente español, el organismo presidido por Infantino ha aprovechado el poder que le otorgó la sentencia sobre la Superliga para reforzar un monopolio que, lejos de utilizarse para proteger el deporte, está siendo empleado de forma unilateral.

Según Tebas, la FIFA debería ejercer ese liderazgo "con transparencia" y mediante decisiones consensuadas con ligas, clubes y demás protagonistas del fútbol mundial, algo que, en su opinión, está muy lejos de suceder.

El calendario, el Mundial de 64 selecciones y un "sistema enfermo"

Entre las principales críticas figura nuevamente la saturación del calendario internacional, una batalla que Tebas mantiene desde hace años y que considera agravada por las constantes ampliaciones de las competiciones organizadas por la FIFA.

"No han hecho caso a nuestras denuncias sobre el calendario y ahora quieren incluso un Mundial con 64 selecciones", lamentó el presidente de LaLiga, convencido de que las decisiones del organismo internacional obedecen más a intereses políticos que deportivos.

Pero el momento más contundente de la entrevista llegó al ser preguntado directamente por Gianni Infantino.

"Infantino no debería quedarse"

Tebas no dejó lugar a la interpretación. "Creo que ya ha cumplido su cometido", afirmó antes de añadir que el presidente de la FIFA "no debería quedarse" al frente del organismo.

No obstante, el máximo responsable de LaLiga también se mostró pesimista respecto a un posible relevo, al considerar que el sistema interno de la FIFA hace prácticamente imposible cualquier alternativa.

"Tiene el apoyo del sistema, de las federaciones. No hay ningún candidato porque nadie quiere presentarse para perder. Es un sistema enfermo desde su base", sentenció.

El contraste con el modelo español

Paradójicamente, la entrevista comenzó como un análisis del éxito del fútbol español tras conquistar el Mundial de 2026. Tebas defendió que el triunfo de la selección de Luis de la Fuente es consecuencia de un proyecto construido durante más de una década gracias al trabajo de las canteras, la coordinación con la Real Federación Española de Fútbol y el control económico implantado por LaLiga desde 2013.

También tuvo palabras de reconocimiento para De la Fuente, de quien destacó su trayectoria en las categorías inferiores de la selección y su capacidad para desarrollar una generación de futbolistas que ahora ha llevado a España hasta la cima del fútbol mundial.

Sin embargo, la celebración del título terminó convirtiéndose en un nuevo escenario para que Tebas reabriera uno de los grandes frentes institucionales del fútbol internacional, elevando todavía más la presión sobre la FIFA y sobre un Gianni Infantino cuya gestión vuelve a estar en el centro de la diana del presidente de LaLiga.