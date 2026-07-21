La victoria del pasado domingo ante Argentina ya forma parte de la historia del fútbol. Tras el pitido final, miles de aficionados salieron a las calles de toda España para celebrar el ansiado trofeo de la Copa del Mundo.

Las avenidas principales se convirtieron en auténticos mares de camisetas rojas. Caravanas de coches y motos colapsaron el tráfico entre pitos, cánticos y banderas al viento para homenajear a los 26 héroes que han llevado a la Selección a lo más alto de la gloria mundial.

Ante el despliegue de euforia y las enormes aglomeraciones, los cuerpos de seguridad y de emergencias mantuvieron un dispositivo especial para garantizar la seguridad de la afición.

Del susto al aplauso: un "capotazo" policial

En medio de la vigilancia de rutina, se vivió un episodio inesperado que está recorriendo las redes en plena calle de Cataluña. Un joven ondeaba la bandera de España a pie de calzada mientras los vehículos pasaban tocando la bocina. En ese instante, un agente de la Policía Local se dirigió hacia él y le retiró la enseña nacional de las manos.

Por un segundo, los pitos cesaron y la tensión flotó en el aire ante lo que parecía una intervención para incautar la bandera o sancionar al aficionado.

Pero no fue así. El agente, sosteniendo la bandera española con ambas manos a modo de capote, se colocó frente al tráfico y comenzó a torear a los coches y motos que circulaban por el lugar.

Un policía de Cataluña 'requisa' una bandera de España para ponerse a torear ante los coches tras el triunfo del Mundial pic.twitter.com/dQi5BXx5c2 — Libertad Digital (@libertaddigital) July 21, 2026

La tensión se transformó en un estallido de risas, aplausos y gritos de ánimo por parte de la multitud, que celebró el gesto del policía como un gol más.

Pensaron que les fue a agüar la fiesta y les montó bombaaaa 😍😍 — El Gran Pololo (@Raspputin19) July 20, 2026

La paradoja catalana

El vídeo, grabado por los propios aficionados presentes, no ha tardado en dar la vuelta a las redes sociales, acumulando reproducciones y comentarios.

Muchos usuarios han destacado lo sorprendente e inusual de la estampa al haber ocurrido en Cataluña, señalando el ambiente festivo, el orgullo sin complejos por la Selección y el toque de humor del agente en una noche donde la victoria del Mundial unió a aficionados de todas partes.

Mientras desde los altavoces políticos y mediáticos locales se insiste en que en esta tierra "no se siente España", miles de ciudadanos desafiaron ese relato hegemónico para tomar las avenidas ondeando la bandera nacional, demostrando que el orgullo por España sigue absolutamente vivo.

Que esto sea en bcn me hace mas gracia aun — BARCELONA (@8Gpz5) July 20, 2026

Le da el toque q sea un mosso d'esquadra — ♱ (@nutriaporro) July 21, 2026

La reacción viral ante el agente que se arrancó a torear con la rojigualda no es más que el síntoma de una sociedad que, cuando se libera de la presión política, celebra sin complejos los éxitos de la Selección como propios.