Vinicius pasa por quirófano durante sus vacaciones para someterse a un retoque estético

Mientras disfruta de las semanas de descanso previas al inicio de la pretemporada con el Real Madrid, Vinicius Júnior ha decidido realizarse un retoque estético. Según ha informado en exclusiva el portal brasileño LeoDias, el futbolista se sometió a una armonización de mentón en una clínica de Goiânia con el objetivo de redefinir sus rasgos faciales.

La publicación explica que el encargado del procedimiento fue el dermatólogo Alessandro Alarcão, que se desplazó desde Miami para atender de forma exclusiva al internacional brasileño y a su pareja, Virginia Fonseca. Para garantizar la privacidad de la intervención, la clínica permaneció cerrada al público durante toda la jornada y activó un protocolo especial de seguridad destinado a evitar la difusión de fotografías o vídeos.

El propio especialista compartió después un mensaje en sus redes sociales junto al jugador. "Recibir a Vinicius Jr. en Lumini Privilège fue un gran placer. Además de ser uno de los mayores talentos del fútbol mundial, es un tipo de simplicidad, educación y energía contagiosa. Gracias por la confianza y por la agradable conversación. Fue un placer recibirlos en la clínica. Que Dios siga bendiciendo su carrera. Siempre estaremos animando a Brasil y a ustedes", escribió.

El extremo madridista se encuentra de vacaciones desde el pasado 29 de junio, fecha en la que inició su descanso tras la temprana eliminación de Brasil en el Mundial de 2026. La selección brasileña cayó en los octavos de final frente a Noruega por 2-1 en un encuentro en el que brilló Erling Haaland. Está previsto que Vinicius regrese a la Ciudad Real Madrid el próximo 27 de julio para incorporarse a la pretemporada, después de un periodo de descanso de menos de un mes.