Ayala da la cara tras su agresión a Dani Olmo: "Me equivoqué, si lo veo le pediré disculpas"

Fabián Ayala, el mítico exjugador del Valencia que actualmente ocupa un puesto en el organigrama del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, quedó duramente retratado tras el incidente violento del que fue protagonista tras la final del Mundial donde su selección, la Albiceleste, perdió 1-0 ante España.

Ahora, pasadas unas horas, decide dar la cara tras conceder una entrevista desde Buenos Aires a Valencia Capital Radio. El central, que es muy querido en Valencia por su excelente rendimiento como central, reconoció que fue un error y asumió que le gustaría encontrarse con el jugador del Barcelona para pedirle disculpas personalmente.

¿Cómo se encuentra? "Después de un partido como ese necesitas días. Hemos tenido un recibimiento espectacular de la gente con el cariño que recibimos, eso va calmando. Pero el partido lo sigues jugando viendo y analizando. En el viaje de vuelta estuvimos juntos y casi no dormimos y hablamos del partido y del ciclo. Al final en la balanza es positivo lo que se ha hecho durante estos casi ocho años de estar al frente de la selección".

Imagen dañada por cómo acabó: "Es una pena y hay que asumir los hechos que uno hizo dentro del campo. Cuando termina el partido veo que hay una gresca en la mitad de la cancha y voy para que no termine de esa manera, porque no somos eso. Yo me hago cargo de lo que hice. Mi intención era ir y separar y nada más. Hay veces que te encuentras con cosas que pasan con las pulsaciones a mil... y no es excusa. No puedo hacer eso por más de lo que haya recibido. Entré a separar. Hay que cortar ya las cosas. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo. Fue una reacción a algo que dijeron, pero si veo a Olmo le pediré disculpas en persona. Últimamente con nuestra selección hay una cierta animadversión. Querían que no le fuera bien a nuestra selección. Nosotros jugamos para nuestro pueblo. En el lugar que ocupo no puedo permitirme que un sentimiento cambie mis actos. Estoy arrepentido".

Felicitar a España y la conspiración: "Ellos fueron superiores y merecedores de la Copa del Mundo. Nosotros sacamos una parte de juego porque igual no teníamos en las piernas el juego de 2022. Hay que felicitar a España. Fue mejor y nos doblegó. Fue un aprendizaje más para nosotros. España jugó un fútbol bonito y que le gusta a mucha gente. No hubo nada en el vestuario, simplemente hubo un equipo que jugó mejor, fue superior y ganó".

La expulsión de Enzo y el arbitraje: "El colegiado hizo su partido. No sé cómo calificarlo. Las jugadas pequeñas no las cobró. Fueron faltas que dejó pasar. La expulsión yo creo que se apresuró en la primera amarilla. La segunda es una jugada bastante frontal que es amarilla por la fuerza con la que entra. No podemos caer en el tema de que el árbitro estuvo mal. Creo que dirigiendo la final estuvo bien".