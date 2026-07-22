El exótico nuevo proyecto de Fernando Llorente: enseñará fútbol a niños en Maldivas

El exfutbolista internacional español Fernando Llorente será una de las grandes incorporaciones del programa Learn with Legends, el exclusivo campamento de verano para familias organizado por Four Seasons Resorts Maldivas, que se celebrará entre el 20 de julio y el 31 de agosto de 2026. El campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 compartirá sus conocimientos con los más jóvenes a través de sesiones de entrenamiento y actividades centradas en el fútbol.

El programa, completamente gratuito para los huéspedes de los complejos de Four Seasons en Maldivas, reunirá durante varias semanas a destacadas personalidades del deporte, la aventura y la ciencia medioambiental, ofreciendo talleres, entrenamientos y experiencias guiadas pensadas para toda la familia.

Un campeón del mundo como maestro

Llorente, uno de los integrantes de la inolvidable generación que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa de 2012, viajará al archipiélago para dirigir diferentes sesiones de fútbol dirigidas a niños y adolescentes. El exdelantero, que militó en clubes como Athletic Club, Juventus, Sevilla, Tottenham o Nápoles, trasladará a los participantes no solo aspectos técnicos del juego, sino también los valores del deporte de élite, el trabajo en equipo y la superación personal.

Su presencia en el programa se ha visto ligeramente retrasada debido a su reciente desplazamiento a Nueva York, donde asistió a la final del Mundial de 2026 antes de poner rumbo a las Maldivas para incorporarse a las actividades del campamento.

Un elenco de estrellas internacionales

Con la llegada del español, Learn with Legends amplía un cartel repleto de figuras del fútbol internacional. Llorente compartirá protagonismo con el ex capitán de la selección alemana Arne Friedrich, la ex capitana de Inglaterra Casey Stoney, la exinternacional inglesa Jill Scott y el excentrocampista de la Premier League Steve Sidwell, quienes también dirigirán sesiones de entrenamiento en el Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru.

La iniciativa busca ofrecer a las familias una experiencia diferente durante sus vacaciones, permitiendo a los más pequeños aprender directamente de algunas de las grandes leyendas del deporte mundial en un entorno privilegiado como el de las Maldivas.