El meme de Unai Simón tomando café que fascina a España y enfurece a Argentina

Seguimos disfrutando como campeones del mundo y eso se nota mucho en las redes sociales. En la final del mundial 2026, España se proclamó campeona al vencer 1-0 a Argentina con un gol decisivo de Ferran Torres en el minuto 106, pero más allá del fondo fue la forma de ganar.

Les doy unos datos. La Selección española generó un peligro constante con un índice de goles esperados (xG) de 1,94 frente a un escaso 0,17 del conjunto albiceleste. España sumó un total de 20 remates, de los cuales 12 fueron directamente a puerta, 5 resultaron fallidos y 3 terminaron bloqueados. Por el contrario, Argentina apenas pudo inquietar el área rival al registrar solamente 2 remates totales en todo el encuentro, uno de ellos fallido y el otro bloqueado. Traducción: ni tiraron a puerta.

Hablando de redes sociales, el meme que más triunfa es uno con Unai Simón tomándose tranquilamente un café ante Argentina.

Este es el meme:

El portero de España Unai Simón pidió un café con galletas a mitad de partido estoy llorando mucho como puede ser verdad esto😭😭😭 pic.twitter.com/QdPm1MlPsb — Aupa (@Aupadrey) July 20, 2026

En las imágenes creadas por inteligencia artificial se ve al portero de la selección sin hacer nada durante el partido y sentado en uno de los palos tomándose un café. Este meme fascina a los españoles y lógicamente enfada muchísimo a los argentinos.

En otros memes sale bordando la segunda estrella o haciendo otro tipo de actividades, incluyendo dormir o haciendo un asado típico argentino:

Hubo más... Unai Simón no desperdició el tiempo libre: le dio para ir bordando la 2ª ⭐⭐ en su camiseta. Somos España, no nos aburrimos 🤷🏼 … 😆😂🤣 pic.twitter.com/hGDJ86R8xm — Galaxia✨Adán_S.A.🛰️ (@AdanAstur) July 21, 2026

Los memes se están moviendo por todo el mundo y como no generan todo tipo de reacciones.