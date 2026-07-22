El Real Madrid fija un límite por Rodri: 60 millones o se retirará de la puja

El Real Madrid sigue contemplando el fichaje de Rodri Hernández, capitán de la selección española y recientemente elegido MVP del Mundial 2026, para reforzar un centro del campo que José Mourinho considera necesitado de un perfil capaz de gobernar los partidos. Sin embargo, el club blanco tiene muy claro cuál es su límite económico: no pagará más de 60 millones de euros por el internacional español.

Esa es la principal novedad desvelada este martes por Sergio Valentín —periodista de Libertad Digital y a su vez director y presentador de Fútbol es Radio—, que amplía la información adelantada el pasado sábado sobre el cambio de postura del conjunto madridista respecto al futbolista del Manchester City.

🚨🚨 Os sigo contando más sobre el Real Madrid - Rodri 🚨🚨 Como os dije hace 4 días, en el Madrid hubo un cambio de parecer y han decidido moverse por Rodri. No es el jugador que específicamente pidió Mourinho, pero es el que cuadra más en la ecuación… https://t.co/DTQSdWtI1P — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) July 22, 2026

Si hace unos días se informó de que el técnico portugués había logrado convencer a la dirección deportiva del Madrid para reactivar la operación, ahora queda definido el marco económico en el que se moverá el club.

Un interés con límites muy marcados

En Valdebebas consideran que Rodri es el jugador que mejor encaja en la ecuación entre las necesidades del entrenador, las preferencias del club, la calidad del futbolista y el coste de la operación. No era exactamente el centrocampista que Mourinho había solicitado inicialmente, pero sí el que más consenso genera dentro de la entidad.

Eso sí, el interés está lejos de convertirse en una ofensiva a cualquier precio. Según Sergio Valentín, el Real Madrid realizará movimientos para sondear la operación, pero no está dispuesto a romper su política económica. La valoración interna del futbolista es de 60 millones de euros, una cifra que responde a varios factores: la edad del jugador (30 años recién cumplidos), el año de contrato que le queda con el City y la situación financiera del propio club blanco.

La intención de la entidad presidida por Florentino Pérez es no superar, siquiera, el desembolso realizado este verano por Marc Cucurella (55 millones de euros fijos más cinco millones variables), referencia que marca el techo de la inversión para reforzar la medular.

Todo depende del Manchester City

En el Real Madrid no existe ninguna duda respecto al futbolista. Rodri sigue siendo considerado uno de los mejores centrocampistas del mundo y el perfil ideal para aportar equilibrio, liderazgo y control del juego a un equipo que ha echado de menos esas virtudes durante la pasada temporada.

La incógnita está en la postura del Manchester City. Si el conjunto inglés acepta negociar en esos parámetros económicos, la operación podría acelerarse con relativa rapidez. En cambio, si exige una cantidad superior, el club blanco está dispuesto a retirarse de la puja para no entrar en una escalada de precios.

Mourinho cambió el rumbo

La información encaja con lo publicado el pasado sábado por Libertad Digital, cuando se desveló que Mourinho había conseguido modificar la hoja de ruta del club. Tras semanas dando prácticamente por cerrado el mercado en la medular, el entrenador insistió en la necesidad de incorporar un organizador puro, distinto a los centrocampistas que ya integran la plantilla (Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham, Arda Güler y el recién fichado Bernardo Silva).

Esa presión provocó un cambio de criterio en la cúpula madridista, que volvió a estudiar la posibilidad de incorporar a Rodri. Ahora, sin embargo, el mensaje es igual de claro que contundente: habrá intento, pero no a cualquier precio. Si el City rebaja sus pretensiones hasta los 60 millones de euros, el campeón del mundo volverá a estar muy cerca de vestir de blanco la próxima temporadas. Si no es así, el Real Madrid pasará página y buscará otras alternativas.

En este sentido, antes del inicio del Mundial habían sonado con fuerza los nombres de Enzo Fernández y Mateus Fernandes, aunque en ambos casos, parecen operaciones complejas en lo económico porque el argentino valdría más de 100 millones de euros y el portugués, unos 80 millones.