Fede Valverde, fijo para Mourinho e ilusionado con su labor de gran capitán

Fede Valverde vuelve con ánimos renovados tras una temporada cargada de sinsabores, polémicas, mal rendimiento y desastrosa en lo colectivo. El uruguayo, uno de los capitanes del Real Madrid y un auténtico líder, se ha puesto este miércoles por primera vez a los mandos de José Mourinho.

El charrúa ha expresado su ilusión por trabajar con su nuevo entrenador, del que ha expresado que "está deseando aprender".

El regreso de Fede ha coincidido con el día de su cumpleaños. El capitán de la selección uruguaya y el Real Madrid ha soplado las velas con motivo de su vigesimoctavo cumpleaños.

Uno de los primeros fichajes de Juni Calafat de la maravillosa operación 'Caza del Mirlo Blanco', el Pajarito ha crecido y se ha soltado y a día de hoy tiene, una década después, la difícil tarea de sustituir como gran capitán a Dani Carvajal. "Siento mucha emoción y mucho honor… Aprendí mucho de todos los compañeros que han sido capitanes aquí. Siempre me han brindado una ayuda increíble y yo también voy a sacar todo ese fruto para crecer con el cuerpo técnico".

Entre estos referentes en el vestuario, el uruguayo ha destacado a auténticas leyendas: "Crecí mucho con esos jugadores con los que me tocó compartir muchos años en el vestuario, como Dani Carvajal, Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modric y Lucas Vázquez… No me voy a cansar de nombrarlos. Son jugadores que me han ayudado mucho para crecer como persona, como capitán y como jugador. Este es el primer año que voy a intentar disfrutar y dar el máximo de mi esfuerzo", ha señalado en declaraciones a Real Madrid TV.

Promete títulos esta temporada

Fede Valverde ha limpiado la cabeza tras el Mundial y ahora quiere centrarse en el Real Madrid para volver por la senda de los títulos. "Deseo levantar títulos este año, que los madridistas estén felices, y puedan disfrutar de un año lleno de títulos y que estén orgullosos».

El trabajar con un técnico de la categoría de José Mourinho es una de sus grandes motivaciones: "Estoy deseando poder aprender de él y escuchar cada consejo que me brinde. Voy a intentar aprender, crecer como persona y como futbolista. Él es una persona especial de la que puedo sacar muchas cosas. Ojalá sea una temporada linda".