La anécdota de Leonor con Ferran Torres en la Zarzuela

Las promesas por cumplir. España se proclamó campeona del mundo y son muchos los jugadores que se comprometieron a realizar distintos propósitos si levantaban el trofeo. Entre otros, Cucurella, Borja Iglesias y Baena aseguraron que se tatuarían la cara de Luis de la Fuente; Lamine Yamal aseguró que se dejaría crecer la barba y el bigote durante tres semanas.

Sin embargo, cuando la Familia Real recibió personalmente a cada uno de los jugadores y miembros del equipo técnico de la selección española en la Zarzuela, Leonor se dirigió hacia otro futbolista para indagar sobre su promesa: Ferran Torres.

El responsable del tanto en el minuto 106 de la prórroga se comprometió a raparse el pelo en el caso de ser campeón del mundo y la princesa le lanzó una pregunta: "¿No te ibas a rapar el pelo?". A lo que el del FC Barcelona respondió sin dudar: "No, no", provocando la risa de Leonor y de la infanta Sofía.

La divertida pregunta de la Princesa Leonor a Ferran: "¿No te ibas a rapar el pelo?" pic.twitter.com/YcOpHDuWQE — Libertad Digital (@libertaddigital) July 22, 2026

Por el momento, ninguno de los jugadores ha cumplido con lo pactado. En el caso de Pedri, aseguró que se teñiría el pelo de blanco o rubio y su compañero de vestuario, Gavi, que lo haría de rosa. David Raya afirmó que se realizaría un tatuaje relacionado con el Mundial, pero sin llegar a precisar el qué. Otro de los más atrevidos fue Fabián Ruiz, quien dejó en manos de los aficionados su promesa.

Más allá de los compromisos de los jugadores

No solo los futbolistas se comprometieron, también lo hicieron algunos de los lugares natales de ellos. Es el caso de Los Palacios y Villafranca, pueblo de Gavi y Fabián —a los que se suma otro campeón del mundo como Jesús Navas— que entregó a ambos internacionales una "prima" que consistía en su peso en tomates.

Para Gavi, la cantidad fue de 68 kilos mientras que el futbolista del París Saint-Germain recibió 84 kilos de este "bombón colorao".